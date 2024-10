Radar: Nombramientos de procuradores, retos de la justicia y 100 días de Mulino

Un tema que acaparó los principales titulares de la prensa fue la designación de los nuevos procuradores de la Nación y Administración, quienes deberán deberán enfrentarse al escrutinio de los diputados de la Asamblea Nacional que determinarán si aprueban o no sus nombramientos antes de tomar posesión de sus cargos a partir del 2 de enero de 2025.

También, la próxima semana con el cumplimiento de los primeros cien días de la administración de José Raúl Mulino, se termina lo que algunos politólogos les gusta llamar "la luna de miel", tiempo de espera que se concede antes de ponerle la lupa de la crítica a toda nueva gestión gubernamental. Estos dos temas sensitivos del acontecer nacional fueron tratados en el Radar de este domingo 6 de octubre.

Para Maribel Jaén, la designación de Luis Carlos Manuel Gómez como Procurador General de la Nación tiene un cierto aire clientelista: “Nos llama la atención que el presidente haya escogido a una persona donde él fue el cliente, y no porque no tenga los créditos profesionales, es el método en que fue escogido este procurador. Todos esperábamos que no se utilizaran los mismos métodos clientelares, donde se escogen amigos, familiares”, señaló.

Jaén agregó que el gran reto que tienen los nuevos procuradores, además de trabajar contra la corrupción e impunidad es el respeto a los derechos humanos. “Se ha estado dando la criminalización de la protesta social y esas cosas no ayudan en temas de justicia. El presidente tiene que comprender que la política no solamente es el mercado de las inversiones, también es la vida y la calidad de la población, y eso es justicia social”.

Por su parte, la abogada Olga De Obaldía indicó que es sumamente importante que la Asamblea Nacional haga su trabajo de verificación de antecedentes. “Estamos ante una Procuraduría que ha tenido tres procuradores en 10 años. Los dos primeros saliendo de una mala forma que dejó una profunda desconfianza ciudadana. Hay una Procuraduría que requiere una institucionalidad que no tiene”, expresó.

Obaldía destacó que ya es hora que la justicia, especialmente la procuraduría, este al mismo nivel en cuanto al manejo tecnológico que el crimen organizado, pues los casos de alto perfil dejaron al descubierto las deficiencias del poder judicial. "Algunos de los peritajes que vimos en los altos casos de corrupción dejaron mucho que desear, dejó claro que esa sofisticación internacional a nivel digital que se sirve el crimen organizado y los corruptos, necesitamos una procuraduría que esté al mismo nivel”.

En tanto, para la exprocuradora y exdiputada, Ana Matilde Gómez, el discurso del presidente Mulino explicando por qué escogió a Luis Carlos Manuel Gómez como Procurador General de la Nación dejó una sensación de "deriva autoritaria". "El presidente no midió que las altas expectativas que hay por la demanda de transparencia, no era que diluyera su facultad, era que ahora el único responsable será él y la comisión de credenciales si no hace su trabajo”, indicó.

Gómez remarcó que Panamá tiene una democracia muy deficiente y que la gente espera que los líderes tengan coherencia, "que digan una cosa y la hagan. El país está atormentado por los graves problemas sociales, y esperan que se recupere el sentido ético de la política. Es importante que el presidente tome en cuenta la participación ciudadana”.