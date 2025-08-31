Radar: Panamá enfrenta una tormenta de desafíos estructurales en seguridad, salud y transparencia

Ciudad de Panamá, Panamá/La problemática del narcotráfico, la corrupción y el debilitamiento del sistema de salud se posicionan como desafíos urgentes que enfrenta la sociedad panameña, según análisis y denuncias recientes que se han puesto en el debate de este programa Radar.

Los exministros de Salud, Rosario Turner y José Manuel Terán, coincidieron en que el sistema de salud está enfocado en lo curativo, no en la prevención.

Terán propuso una "perspectiva de una visión totalmente diferente y centrarse precisamente en la atención primaria".

Turner, por su parte, hizo un llamado a un mayor "humanismo" en la atención. Ambos concluyeron que las políticas de salud deben ir más allá del corto plazo y pensar en "la próxima generación de panameños".

Violencia y narcotráfico

El país ha visto un alarmante aumento en las incautaciones de drogas, un reflejo de la "sobreproducción" en la región, según el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

Por su parte, el fiscal de drogas, Julio Villarreal, indicó que esta sobreproducción se concentra en el "triángulo andino", lo que convierte a Panamá en un punto clave de tránsito.

Este fenómeno ha tenido consecuencias directas en la seguridad, ya que, según Fernández, "anteriormente te pagaban con efectivo, ahora te pagan con droga", impulsando el microtráfico y la violencia entre pandillas.

Escándalo de corrupción en la AIG

Simultáneamente, la corrupción continúa siendo una preocupación central. Recientes casos como el de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) han desatado críticas sobre la falta de fiscalización.

El abogado Carlos Barsallo, de la Fundación Libertad Ciudadana, advirtió que la pandemia se convirtió en una “fiesta metafórica de abuso de los recursos públicos” y que, a pesar de los escándalos, la corrupción se sigue cometiendo "sin el menor remordimiento".

Barsallo enfatizó la necesidad de implementar y utilizar las herramientas existentes para combatirla.

Los desafíos, aunque diversos, requieren una acción coordinada entre las instituciones y la ciudadanía para buscar soluciones a largo plazo.

