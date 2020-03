El lunes 9 de marzo del 2020 se conoció oficialmente que Panamá estaba infectada del coronavirus COVID-19, la noticia no tenía que sorprender a nadie porque desde inicios de año se advertía de la posibilidad de que llegara a nuestro país, pero de todos modos los ciudadanos han entrado en pánico.

Desde abarrotar los supermercados para arrasar con las estanterías de los artículos de higiene hasta insultar a cualquiera que circule por la calle con mascarilla.

Esta anécdota me la contó un compañero de la oficina que salió de su casa a ponerse una inyección pues tenía un cuadro respiratorio, como persona responsable usaba mascarilla y le gritaron, lárgate para tu casa, por supuesto que sintió miedo.

En este momento no es China la que tiene la tasa de mortalidad por coronavirus más alta sino Italia y sabían que sólo 81 países a nivel mundial no están infectados con el COVID-19. Sin duda siendo un país de tránsito es inevitable que el virus no llegara a nuestro territorio.

Habrá alguno que dirá que estoy haciendo relaciones públicas al gobierno, pero la verdad es que como en todo tienen puntos a favor y cosas que mejorar pero en este momento hay conductas ciudadanas que son injustificables.

Por ejemplo, es injustificable que usted necesite una orden del Ministerio de Salud para que se acuerde que se tiene que lavar las manos.

Si en general usted sabe que lavarse las manos es una medida higiénica básica, nadie se lo tiene que estar recordando, pero si lo hacen es porque se sabe que no la cumplimos.

Es injustificable que usted toque o comparta la comida de otro, porque puede enfermarse usted, lo que no sería problema si es su voluntad, pero sí es una insolencia enfermar a otros, tomando en cuenta que usted puede tener el coronavirus y no saberlo porque hay muchos casos asintomáticos.

Es injustificable que si usted es adicto al gimnasio, tenga el atrevimiento de ir sin toallas y no limpiar la máquina antes y después de usarla, no tiene excusa porque siempre hay alcohol y papel disponible.

Es injustificable que usted siga intentando abrazar, besar o darle la mano a sus conocidos cuando le han dicho que no lo haga.

Es injustificable que usted quiera irse de vacaciones a países con un número alto de contagios, cuando las autoridades le están pidiendo que sólo vaya por casos urgentes, y no hay excusas porque se pueden hacer cambios en los itinerarios de vuelos incluso sin costo alguno. Puede que usted tenga el pensamiento simplista "de algo hay que morirse", pero adivine, el problema no es que usted se muera, el problema es que usted contagie a una persona vulnerable que si quiere seguir viviendo, que es a lo mejor sustento de su hogar, entonces qué necesidad tiene de causar una desgracia en un hogar ajeno, piénselo bien.

Es injustificable que usted use el metro y no lleve gel alcoholado, que no lleve pañuelos desechables y peor aún que se atreva a estornudar y toser con la bocota abierta en pleno vagón del tren o en el metro bus,

Es injustificable que si usted es vendedor de alimentos ambulante no tenga acceso a un grifo con agua potable y jabón, es como ser un terrorista con su prójimo.

No se convierta en el verdugo de sus congéneres por su negligencia, tome las medidas de prevención contra el COVID-19.

Cápsula 1 Coronavirus según los expertos Cápsula 1 Coronavirus según los expertos

¿Qué son los coronavirus?

Tas’ Clarito: Lo que debes saber sobre el coronavirus Tas’ Clarito: Lo que debes saber sobre el coronavirus

Sus comentarios son importantes, los esperamos en Twitter @tvnnoticias o en Instagram @Rutinario16