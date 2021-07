Algunas personas como yo, son sensibles a los olores y sustancias químicas fuertes por lo que limpiar la grasa de la cocina puede ser un suplicio, por suerte en una conversación con dos colegas descubrí esta fórmula potente que me resolvió el problema y quise compartirla con mis queridos lectores.

Es fácil y barata, consiste en mezclar bicarbonato de sodio o "baking soda" con vinagre de manzana, hacer una especie de pastita y listo. No te asustes porque al combinarlos hace una espuma como cuando sirves soda en un vaso, pero es totalmente segura, no quema, no tiene olor tóxico y saca la grasa más dura en segundos.

En cuanto a los precios, dependiendo de la cantidad, el "baking soda" cuesta como $1.25 el pequeñito y el vinagre de manzana $1.63 dependiendo a qué supermercado vayas, adicional unos brillos que salen como en $0.58. Con esta inversión de menos de $4.00 me alcanzó para limpiar toda las paredes de la cocina que quedaron brillantes y no tuve que hacer tanto esfuerzo. Adicional a eso me sobró producto que puedo volver a usar otras veces.

Espero esta alternativa sea de utilidad.