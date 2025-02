Yo Ahorro: San Valentín

Bienvenidos a otra entrega de Yo Ahorro y bueno, ya se acerca San Valentín y aquí te dejo unos tips para que lo celebres sin gastar de más. Cocina una cena romántica. Esto nunca pasará de moda, ya saben que muchos dicen que el amor entra por la cocina, pero para salir de lo rutinario, te recomiendo buscar en internet recetas ricas pero económicas de los platos favoritos de esa persona especial.

Recuerda poner música adecuada, velas aromáticas y así crearás el ambiente perfecto. Atención a esos ingredientes: pollo, camarones, lomo, vegetales, pastas son con los que puedes jugar para esa fecha sin que se te vayan más de 20 dólares; eso es importante. Regalos hechos en casa.

Se trata de que tú mismo hagas el obsequio; hacerlo con tus propias manos le dará un valor agregado. Nuevamente te puedes ayudar con internet, hacer algo útil y que te genere poco gasto, como un álbum con fotos, un portarretratos, una carta de amor creativa, alguna manualidad, algún postre y por allí te vas. Reemplazar las rosas.

Esta recomendación puede no ser del agrado de todos, pero es que hay una realidad. Días previos a la celebración, las rosas sobre todo se encarecen considerablemente, por lo que podrías mejor regalar una planta, que hay muchas hermosas y además durará más tiempo. Ejemplo, el calabio que tiene forma de corazón, el coleo con flores bonitas, hermosas y hojas de colores o las petunias, pero eso sí, que vayan en potes bonitos; con 10 dólares allí ya tienes un buen regalo.

Visitas gratuitas. Investiga con anterioridad si hay pase libre o visitas gratuitas a los museos, sitios históricos, turísticos o culturales, así sales de lo convencional y, teniendo esa opción sin costo, podrías planificar un presupuesto para hacer un picnic romántico al aire libre y así completar el día sin gastar en restaurantes. Anticípate.

Ayuda a tus finanzas personales comprar tus regalos antes de la celebración; con ello aprovechas alguna promoción o te ha dado tiempo para ahorrar para lo que necesitas y así no te desestabiliza financieramente. No compres impulsivamente, ten siempre en mente las necesidades y gustos de la persona a la que le darás el regalo, piensa en algo que le guste, pero que a la vez le pueda ser útil y no olvides comparar precios, nunca lo olvides. Espero les sirvan estos consejos y por allí me envían cómo les fue.

Nos vemos en una próxima entrega de Yo Ahorro, porque recuerde que cuando ahorramos, el dinero alcanza más.