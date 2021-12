"Tell me a challenge to do", 'dime un reto para hacer' traducido al español, fue lo que la hija de Kristin Livdahl le dijo a su Alexa mientras se encontraba haciendo desafíos físicos en YouTube, a lo que Alexa le respondió que 'había encontrado algo en la internet', el reto consistía en enchufar un cargador de teléfono parcialmente a la corriente y dejar caer una moneda de 10 centavos sobre la rendija de arriba, lo que ocasionará un chispazo y ocasionalmente quemará el enchufe completo.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8