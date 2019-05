Google permitirá a Huawei descargar Google Play, pero no actualizar Android

La única forma que tendrán los usuarios de Huawei de acceder a las actualizaciones de Android será a través de las que estén disponibles mediante un código abierto, lo que habitualmente tarda meses, según las fuentes.

El sistema operativo Android incorpora en sus actualizaciones mejoras de seguridad, de almacenamiento o de optimización de batería.

Android ha asegurado, a través de Twitter, a los usuarios que le preguntaban por la red social que los servicios Google Play y Gloogle Play Protect se mantendrían en funcionamiento para los dispositivos de Huawei y que esta medida estaba encaminada a cumplir con las medidas puestas en marcha del Gobierno de EEUU, sin ofrecer más detalles.

