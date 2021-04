El ecologista Joshua Tewksbury es nombrado nuevo director del Instituto Smithsonian

Tewksbury es un ecologista con más de dos décadas de investigación en conservación y biodiversidad, así como casi una década de experiencia en liderazgo ejecutivo en institutos internacionales de investigación.

El ecologista de amplía trayectoria, supervisará a más de 400 empleados, un presupuesto anual de $35 millones y las instalaciones de investigación del instituto en Panamá y sitios de campo en África, Asia y las Américas.

Además de sus científicos residentes y personal de apoyo, las instalaciones de STRI son utilizadas anualmente por unos 1.400 científicos visitantes, becarios pre y postdoctorales y pasantes de todo el mundo.

En Future Earth, un programa de investigación global dedicado a la sostenibilidad y el cambio global, Tewksbury lidera una red de decenas de miles de científicos y gestiona una amplia gama de proyectos, personal, programas y asociaciones de investigación sobre conservación.

Con sede en la Ciudad de Panamá, Panamá, STRI promueve la comprensión y la conciencia pública sobre la biodiversidad tropical y su importancia para el bienestar humano.

"Dr. La carrera de Tewksbury en ciencias de la conservación demuestra un compromiso de larga data con el trabajo en todas las disciplinas, así como en las fronteras geográficas ”, dijo Lonnie G. Bunch, secretario del Smithsonian.

“Es un líder experimentado y con visión de futuro, con la visión de guiar la impactante investigación sobre biodiversidad que el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales ha avanzado durante más de un siglo”.

En su puesto actual en Future Earth, Tewksbury supervisa docenas de proyectos de investigación interdisciplinarios, desde la evaluación de las amenazas a la biodiversidad hasta la comprensión de la relación entre la salud humana y ambiental.

También ha fundado iniciativas como el Programa de Liderazgo de la Tierra, que apoya el desarrollo de habilidades para investigadores académicos que trabajan para abordar los desafíos de la sostenibilidad. Anteriormente, de 2012 a 2015, fue director fundador del Instituto Luc Hoffman, un centro de investigación global dentro de World Wildlife Fund International centrado en la ciencia de la conservación.

Tewksbury también es cofundador y editor ejecutivo de la revista Anthropocene, una publicación que destaca las soluciones de sostenibilidad. Ocupa cargos docentes en la Universidad de Colorado Boulder y en el Departamento de Ciencias y Políticas Ambientales de la Universidad George Mason.

También tiene un nombramiento como académico senior en la Escuela de Sostenibilidad Ambiental Global de la Universidad Estatal de Colorado y es miembro de la Junta de Estudios Ambientales y Toxicología de la Academia Nacional de Ciencias.

