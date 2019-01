Crean una máquina para elaborar cerveza en casa usando cápsulas

La compañía mostró LG HomeBrew durante la feria de electrónica de consumo CES 2019, que se celebra estos días en Las Vegas (Nevada, EEUU), y explicó que la máquina se encarga de todo el proceso de producción cervecera: desde la fermentación a la carbonización y el envejecimiento.

Las cápsulas contienen malta, levadura, lúpulo y condimentos para el sabor y la máquina tarda dos semanas en llevar a cabo todo el proceso desde que el usuario selecciona qué tipo de cerveza quiere hasta que se finaliza la producción de cinco litros de la bebida.

Una vez terminada la producción, el aparato se limpia a sí mismo antes de empezar con el siguiente ciclo.

Meet LG HomeBrew – our first-ever craft beer maker. Now you can make & enjoy your own cold, tasty beer in the comfort of your own home with little more than the simple touch of a button. #CES2019#LGCES2019pic.twitter.com/YFWgYN15dR