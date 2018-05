Chilenos crean primer asistente virtual para mejorar cosecha agrícola

Se trata de SAIA, una herramienta elaborada en la región de O'Higgins, que entrega en línea una simulación agronómica e información agroclimática, a través de un sistema "pionero a nivel mundial", según los inventores.

El proyecto formulado en 2017 por investigadores del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF), con financiación de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), permitirá a los agricultores "tomar mejores decisiones sobre el manejo de sus predios", de manera gratuita.

La experta en agronomía de CEAF y directora de la propuesta, Michelle Morales, explicó a Efe que esta aplicación web recopila y georreferencia "datos edafológicos, climáticos, meteorológicos y de fenología de la región".

Posteriormente, este sistema los cruza con fichas de requerimientos del suelo y el clima de las principales variedades y portainjertos de frutales, para así saber qué semilla es más conveniente plantar en un terreno, con base a su ubicación y estación del año, entre otros.

Además, se quiere impactar de forma positiva a la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los campesinos chilenos y "evitar el rechazo de exportaciones al extranjero", respecto del uso de agroquímicos y su normativa internacional.

"Se vincula a CEAF con el entorno productivo, recopilando información que pueda ser traducida en respuestas y soluciones. Actualmente existe mucha información climática repartida en distintos sitios, pero no hay algo que la integre y la traduzca en una herramienta", dijo a Efe Morales.

La ingeniera aseguró que una de las motivaciones para crear esta aplicación fueron las consecuencias derivadas del cambio climático, en particular "las lluvias de primavera, las olas de calor y el frío que afectan a la agricultura".

"Antes un productor decía que estaba una semana atrasado en comparación a la temporada anterior y sabía que la cosecha saldría una semana después, eso lo manejaban porque el clima era relativamente estable, pero ahora no es así", sostuvo.

Esta situación incluso afecta en el costo de oportunidad de una producción, al generar incertidumbre sobre cuándo contratar mano de obra para las cosechas, añadió la académica.

Según cifras oficiales, Chile es el primer país exportador frutícola del hemisferio sur y líder mundial en el envío de uva de mesa y arándanos, con más de 1.772 toneladas de fruta fresca exportada el primer semestre de 2017.

Por esta razón, se pretende impactar de manera positiva en los pequeños, medianos y grandes productores frutícolas, especialmente de carozos, como durazneros, cerezos, ciruelos y almendros.

Actualmente no existe un asistente en línea de simulación agronómica e información agroclimática en el mundo. Experiencias similares se han desarrollado en Brasil, Estados Unidos y Europa.

"No hay esta plataforma en otro lugar. Hay mapas de zonificación productiva, que a veces se hacen por región, pero no están georreferenciados. No hay información de suelo, y no hay sistemas de consultas en línea", subrayó Michelle Morales.

Desde el CEAF se mostraron optimistas y confirmaron que la aplicación estará operativa desde el 2020, para luego expandirse a otras regiones del país, como Valparaíso y Maule, potentes productoras de frutas.