Del “Azúcar” al “Smooth Criminal”: Judy Meana gana la noche y Kabliz se roba los aplausos del público en el cuarto show

En su cuarto show, Tu Cara Me Suena volvió a sorprender con transformaciones llenas de energía: Judy Meana conquistó la gala como Mon Laferte, Kabliz se ganó al público como Michael Jackson y la visita inesperada de Michael Vega como jurado invitado cambió el rumbo de una noche llena de emoción, música y sorpresas en la tabla de puntos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Si pensábamos que ya lo habíamos visto todo en Tu Cara Me Suena 2025, el cuarto show vino a callarnos la boca (y de paso a dejarnos con dolor en las mejillas de tanto reír y aplaudir). Este miércoles, la tarima del espectáculo más comentado de la televisión panameña se convirtió en un carrusel de emociones, estilos musicales y transformaciones que parecían imposibles… pero que nuestros valientes participantes lograron con un derroche de entrega.

La expectativa estaba en lo más alto: Franklyn Robinson venía de coronarse como el más reciente ganador gracias a su explosiva interpretación de James Brown, mientras que “La Ministra” había arrasado con los puntos del público, demostrando que la competencia sigue siendo impredecible y que la tabla de posiciones cambia como novela turca: un día arriba, al siguiente abajo.

Y por si fuera poco, había intriga en el aire… ¿Quién sería el jurado invitado de la noche? Nadie lo sabía hasta que apareció, de sorpresa, el actor y humorista panameño Michael Vega, quien recibió una ovación calurosa y no tardó en ponerle sabor al panel de jueces con su carisma.

Franklyn Robinson: de James Brown a Celia Cruz

El encargado de abrir la gala fue Franklyn Robinson, quien venía de saborear la gloria tras convertirse en el ganador de la última gala con su electrizante interpretación de James Brown. Pero esta vez, el reto era aún mayor: por primera vez debía enfrentar un cambio de género, transformándose en nada menos que Celia Cruz, la eterna “Guarachera de Cuba”.

Con un vestuario colorido, peluca voluminosa y una energía arrolladora, Franklyn pisó el escenario con “Yerberito” y desde el primer compás logró poner a bailar a todo el público. La voz, el movimiento y hasta el famoso “¡Azúcar!” estuvieron presentes en una actuación que fue aplaudida de pie por todos.

El jurado destacó la valentía de Franklyn por atreverse con un reto tan distinto y su capacidad para adaptarse a un personaje tan icónico. La ovación fue unánime y quedó claro que Robinson sigue siendo uno de los favoritos de la temporada.

Gabo Novoa cambia de piel: de Raphael a Beéle

El segundo turno fue para Gabo Novoa, quien venía de sorprender como Raphael en la gala anterior. Esta vez, el reto fue radicalmente distinto: pasó de la balada intensa y teatral a la frescura del reguetón con el joven colombiano Beéle.

Con el éxito “Morena”, Gabo demostró su versatilidad, mostrando una faceta más relajada, juvenil y llena de flow. Su voz se adaptó sorprendentemente bien al género urbano, y su desenvolvimiento en el escenario dejó en evidencia que puede transitar entre estilos completamente opuestos sin perder autenticidad.

El jurado valoró su capacidad de evolución y la seguridad con la que afrontó una transformación tan distante de la que presentó la semana pasada.

Valeria Retally repite como Natti Natasha

La tercera en salir fue Valeria Retally, quien regresó a los terrenos del reguetón al transformarse en Natti Natasha. Esta vez, la canción elegida fue el éxito “Sin Pijama”, un tema que exige sensualidad, picardía y una presencia escénica capaz de llenar todo el escenario.

Valeria sorprendió con un despliegue mucho más atrevido y seguro que en sus presentaciones anteriores, conquistando al público y demostrando que sabe cómo darle vida a los personajes urbanos. La crítica del jurado destacó la mejora en su interpretación vocal y en su capacidad de transmitir el estilo propio de la dominicana.

Robin Durán emociona como José Luis Perales

Luego de tanta energía urbana, el escenario cambió completamente de atmósfera con la llegada de Robin Durán, quien se convirtió en el cantautor español José Luis Perales.

Con la canción “Que canten los niños”, Robin emocionó a todos con una interpretación llena de dulzura y nostalgia. Pero lo más divertido de la noche ocurrió cuando, de manera inesperada, La Bibi y Baby Face aparecieron en el escenario para hacerle los coros de manera humorística, provocando carcajadas tanto en el público como en los jurados.

Este contraste entre la emotividad del tema y la chispa humorística del show fue uno de los momentos más memorables de la gala. El jurado destacó que Robin logró mantener el tono romántico de Perales, sin perder el hilo a pesar de la distracción cómica.

MariGaby deslumbra como Beyoncé

El quinto turno fue para MariGaby, quien asumió uno de los retos más temidos: transformarse en Beyoncé, la “Queen B” del pop mundial.

Con un vestuario elegante y una interpretación impecable de “Halo”, MariGaby dejó boquiabiertos a los presentes. Su potencia vocal, su dominio del escenario y la emotividad con la que transmitió la canción hicieron que su presentación fuese una de las más aplaudidas de la noche.

El jurado resaltó que había logrado capturar la esencia de Beyoncé, un reto difícil no solo por la calidad vocal que exige, sino también por la carga emocional que transmite cada una de sus interpretaciones.

Judy Meana sorprende como Mon Laferte

La sexta en salir fue Judy Meana, quien se transformó en la cantante chilena Mon Laferte. Desde su apariencia física hasta su expresividad vocal, Judy logró una de las caracterizaciones más fieles de la noche.

Con la canción “Tu falta de querer”, llenó el escenario de dramatismo y emoción, logrando que muchos sintieran que realmente estaban frente a la propia Mon Laferte. Su interpretación recibió una lluvia de elogios por parte del jurado, que destacó no solo su parecido físico, sino también la intensidad de su actuación.

La Ministra se convierte en Anitta

Ya en la recta final, La Ministra salió al escenario con el reto de transformarse en la estrella brasileña Anitta, con el tema “Bellaqueo”.

Con un estilo atrevido y un despliegue de baile y actitud, La Ministra volvió a ganarse la simpatía del público, que no dejó de aplaudir su carisma y su desparpajo sobre el escenario. Aunque la comparación con Anitta siempre será un reto mayúsculo, logró impregnar la presentación de su sello personal y mantener la energía de la gala en lo más alto.

Kabliz cierra como Michael Jackson

El broche de oro de la noche estuvo a cargo de Kabliz, quien asumió uno de los personajes más icónicos de la música: Michael Jackson. Con el tema “Smooth Criminal”, se lució no solo en lo vocal, sino también en los legendarios movimientos del “Rey del Pop”.

El moonwalk, la precisión en las coreografías y la intensidad de su interpretación hicieron que el público se pusiera de pie y ovacionara de principio a fin su presentación. Fue, sin duda, un cierre espectacular para una noche que ya había sido inolvidable.

Un jurado con una sorpresa inesperada

La gala también tuvo un ingrediente especial: el jurado invitado fue Michael Vega, actor, humorista y cantante panameño que llegó de sorpresa para dar sus opiniones sobre las presentaciones.

Su participación trajo frescura y una mirada diferente, además de comentarios cargados de humor y emoción que hicieron aún más entretenido el show. La combinación con el jurado fijo fue explosiva y mantuvo al público al borde de sus asientos durante toda la noche. ¿Ustedes recuerdan cuando el hizo parte del elenco del programa?

El momento más tenso: La votación

Con la competencia más reñida que nunca, Eddy Vásquez les lanzó la pregunta clave a los jurados: “Del 4 al 12, ¿Cómo reparten sus votos?”. Aquí las respuestas que dieron.

SANDRA SANDOVAL

Gabo Novoa – 5

MaryGaby - 4

Robin - 8

Franklyn - 6

La Ministra - 7

Judy Meana - 12

Valeria Retally - 9

Kabliz - 10

EMILIO REGUEIRA

Gabo Novoa - 5

Robin Durán - 8

MariGaby - 4

Valeria Retally - 10

Franklyn Robinson - 6

La Ministra - 7

Judy Meana - 12

Kabliz - 9

MIGUEL ESTEBAN

Gabo Novoa - 5

Robin Durán - 8

MariGaby - 4

Franklyn Robinson - 6

Valeria Retally - 9

La Ministra - 7

Judy Meana - 12

Kabliz – 10

MICHAEL VEGA

Gabo Novoa - 7

Robin Durán - 6

MariGaby - 4

Franklyn Robinson - 8

Valeria Retally - 9

La Ministra - 5

Judy Meana - 12

Kabliz –10

Una tabla de puntos que ya es un campo de batalla

Al finalizar la noche, la tabla de posiciones dio un vuelco inesperado. Los puntos se movieron de manera drástica y dejaron claro que nadie tiene asegurado el trono. Los favoritos empiezan a consolidarse, pero las sorpresas siguen apareciendo, y cada gala se convierte en un nuevo capítulo lleno de incertidumbre.

¡Pero eso no fue todo! El público también tiene el derecho de elegir con sus 5 puntos asignados, y, siendo así, fue Kabliz el abanderado y favorito de los televidentes.

El pulsador hizo de las suyas: Mira aquí los artistas del quinto show

Rumbo al quinto show

Con cada gala, Tu Cara Me Suena 2025 demuestra por qué es el programa más comentado de la televisión nacional. Entre imitaciones sorprendentes, humor, emoción, ganadores inesperados y jurados invitados, se ha convertido en la cita imperdible de los miércoles por la noche. Y lo mejor de todo es que aún queda mucha competencia, mucho talento y, por supuesto, muchas carcajadas por disfrutar.

Y como si fuera poco, lo que viene promete subir aún más la temperatura: en el próximo show los participantes se enfrentarán a retos de alto voltaje, transformándose en figuras que marcarán un antes y un después en el escenario.

Tendremos a una explosiva Miley Cyrus, con toda su irreverencia y potencia vocal; la salsa pura y vibrante de un legendario Héctor Lavoe; el carisma internacional de Italian Somali, que pondrá a bailar a todos con su estilo único; y la nostalgia romántica de Makano, trayendo de vuelta esos himnos que hicieron historia en el reguetón panameño.

La expectativa ya está por las nubes. ¿Quién logrará conquistar al jurado? ¿Quién será el favorito del público? ¿Y qué sorpresas traerá la ruleta de las transformaciones? La respuesta la conoceremos muy pronto, porque si algo ha dejado claro esta temporada es que en Tu Cara Me Suena nunca se sabe lo que puede pasar…