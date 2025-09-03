EN VIVO | SHOW 3

Tu Cara Me Suena

¿Listos para ver a Yailin, Rosalía, Farruko, Raphael, Yuridia, James Brown y Lady Gaga conviviendo en una sola gala? ¡Bienvenidos al tercer show del programa más divertido de la televisión panameña!

¡El escenario esta listo para el show 3! / TVN Digital
Sara Marquez - Periodista
03 de septiembre 2025 - 19:25

Ciudad de Panamá, Panamá/Hoy hay banquete musical de locura: La Ministra convertida en Yailin, Marigaby como Rosalía, Robin Durán en modo Farruko, Franklyn Robinson dándole alma al soul con James Brown, Gabo dramático como Raphael, Judy arrancando lágrimas como Yuridia y Kabliz debutando en tacones para ser Lady Gaga. Y como si fuera poco, Valeria Retally llega con la sorpresa más comentada: un Son by Four totalmente femenino.

¡No olvides votar por tu participante favorito!

