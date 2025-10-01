EN MINUTOS | Séptimo show de Tu Cara Me Suena

Esta noche los participantes se transformarán en artistas como Ha-Ash, Rauw Alejandro, Ivy Queen, MC Hammer, Demphra, Gwen Stefani, J Balvin y Tarkan , en un show que promete diversión, talento y mucha música.

Ciudad de Panamá, Panamá/En esta ocasión, Kabliz tendrá el reto de ser Ha-Ash junto a un amigo invitado, mientras que Gabo Novoa se convertirá en Rauw Alejandro y Judy Meana deberá transformarse en Ivy Queen. Franklyn Robinson revivirá al legendario MC Hammer y La Ministra traerá todo el poder local al interpretar a Demphra. Por su parte, Marigaby dará vida a Gwen Stefani con la ayuda de un invitado especial, Valeria Retally encarnará a J Balvin y Robin Durán, después de su éxito como XUXA, ahora buscará sorprender al público con la interpretación del turco Tarkan.