Mañana se enciende el escenario: ¡Llega el cuarto show de Tu Cara Me Suena 2025!

La última gala nos dejó momentos memorables: Franklyn Robinson brilló como James Brown y se coronó ganador de la noche , desplegando energía, sudor y mucho soul. Al mismo tiempo, La Ministra conquistó al público, llevándose los puntos que la audiencia entrega con cariño , consolidando su lugar como una de las favoritas del programa.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cuenta regresiva está en marcha y la emoción se siente en el aire. Mañana, el escenario de Tu Cara Me Suena 2025 vuelve a abrir sus puertas para el cuarto show de la temporada, una gala que promete ser inolvidable y que ya tiene a todo el país con la mirada puesta en la pantalla.

Si algo nos ha enseñado esta edición es que cada semana trae giros inesperados. La gala pasada, por ejemplo, dejó momentos que ya son parte de la historia del programa: Franklyn Robinson brilló con James Brown, se alzó con la victoria y puso a todos a bailar al ritmo del “I feel good”. Por su parte, La Ministra conquistó los corazones de la audiencia y se llevó los puntos del público, consolidándose como la consentida de la gente.

Ahora, con nuevas cartas sobre la mesa, ocho participantes se preparan para transformarse en íconos de la música mundial. Y lo mejor de todo: mañana veremos en vivo cómo estas estrellas locales se convierten en leyendas internacionales.

Kabliz como Michael Jackson: el reto de un mito inmortal

Mañana el escenario se llenará de magia con Kabliz, que deberá convertirse en nada menos que Michael Jackson, el eterno “Rey del Pop”. No solo tendrá que cantar como él, también bailar, moverse con la precisión de un reloj y lograr el mítico “moonwalk”.

El público está ansioso: ¿logrará Kabliz transmitir la esencia de un artista irrepetible? Si alguien se atreve con Michael, sabe que tiene que darlo todo o nada.

Franklyn Robinson como Celia Cruz: del soul a la salsa

Después de arrasar como James Brown, Franklyn Robinson cambia de rumbo y se enfrenta a uno de sus retos más grandes: encarnar a Celia Cruz. De “Sex Machine” a “¡Azúcar!”, la metamorfosis promete ser un show en sí misma.

Ver a Franklyn moverse con el sabor y la alegría de la “Reina de la Salsa” será uno de los momentos más esperados de la noche. Si logra contagiar al público con esa energía, podría repetir la hazaña de la semana pasada.

Robin Durán como José Luis Perales: la serenidad de la nostalgia

Entre tanta explosión de energía, Robin Durán traerá un respiro romántico al convertirse en José Luis Perales. Con voz serena y mirada melancólica, tendrá que transportar al público a esos años en que canciones como “¿Y cómo es él?” eran himnos de amor y desamor.

Será un contraste delicioso: menos luces, menos coreografías, pero más corazón. Una interpretación que podría tocar fibras sensibles en el jurado y en la audiencia.

Gabo Novoa como Beele: frescura urbana

La cuota juvenil del show vendrá con Gabo Novoa, que mañana se meterá en la piel de Beele, uno de los nuevos rostros del género urbano.

Para convencer, no bastará con cantar afinado: Gabo tendrá que reflejar la frescura, el ritmo caribeño y el flow natural de Beele. Una oportunidad perfecta para conectar con el público más joven y demostrar que los artistas urbanos también pueden encender el escenario de Tu Cara Me Suena.

Valeria Retally como Natti Natasha: fuego dominicano

La sensualidad y el poder femenino dirán presente con Valeria Retally, que se transformará en Natti Natasha. Mañana veremos si logra capturar esa mezcla de carisma y picardía que han hecho de Natti una de las voces más importantes del reguetón.

Canciones que invitan a cantar, coreografías provocativas y mucha actitud: Valeria tiene en sus manos uno de los números que podrían robarse la noche.

La Ministra como Anitta: la reina brasileña del funk

Si en la gala pasada La Ministra se llevó el voto del público, mañana tiene la oportunidad de reafirmar su reinado con una misión explosiva: ser Anitta.

La brasileña es sinónimo de energía, sensualidad y coreografías intensas, así que el reto no será sencillo. Pero con la simpatía y entrega que caracterizan a La Ministra, el show promete convertirse en uno de los más comentados.

MariGaby como Beyoncé: un reto titánico

Mañana, la vara más alta estará en manos de MariGaby, quien deberá encarnar a Beyoncé, la “Queen B”.

No basta con cantar: hay que dominar el escenario, bailar con energía desbordante y sostener la voz como lo hace una de las artistas más poderosas del planeta. Una tarea colosal que, si la logra, podría catapultar a MariGaby como una de las favoritas de la temporada.

Judy Meana como Mon Laferte: pasión desbordada

Para cerrar la gala, Judy Meana será Mon Laferte, la artista chilena reconocida por su voz rasgada y su capacidad para transmitir emociones intensas.

Judy deberá dejar el alma en cada nota, interpretando no solo con la voz, sino también con el corazón. Un número que promete ser intenso, emotivo y cargado de autenticidad.

Expectativa total: ¿quién brillará mañana?

Después del triunfo de Franklyn y la conquista de La Ministra, la competencia está más apretada que nunca. Mañana podría ser la noche de Kabliz, el despegue de Valeria, la coronación de MariGaby o la sorpresa de Judy.

Lo único seguro es que el público tendrá un espectáculo para recordar: un viaje musical donde las estrellas de Panamá se transforman en íconos del mundo.