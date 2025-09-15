Italian Somali, Makano y Miley Cyrus se citan en una sola noche gracias al pulsador de Tu Cara Me Suena este miércoles

Aunque todavía falta mucho para la gran final, la quinta gala marca un punto clave en la competencia. Los participantes ya no son novatos; cada uno carga con la experiencia de cuatro presentaciones previas, y el margen de error se reduce.

Ciudad de Panamá, Panamá/La competencia más camaleónica de la televisión panameña sigue encendiendo las noches de los miércoles, y este 17 de septiembre la tarima de Tu Cara Me Suena 2025 se viste de gala para recibir su quinto show oficial, donde los famosos participantes volverán a sorprendernos con imitaciones llenas de talento, ocurrencias y mucha chispa.

Después de una cuarta gala que dejó a todos boquiabiertos, y en la que Michael Vega debutó como jurado invitado, aportando su estilo único y comentarios afilados, la expectativa por lo que viene es altísima. Sobre todo porque la gran ganadora de la noche pasada fue Judy Meana, quien encarnó con espectacular fidelidad a Mon Laferte, desatando una ola de aplausos, elogios y hasta lágrimas entre los asistentes.

Pero si esa presentación dejó la vara alta, lo que se viene este miércoles promete superar cualquier expectativa. El pulsador ya decidió y el destino artístico de los participantes está trazado:

Así quedó el pulsador para la quinta gala

Franklyn Robinson deberá transformarse en Italian Somali , un reto que combina juventud, frescura y ritmos urbanos que pondrán a prueba su capacidad para dominar la cadencia y los gestos de un artista emergente que ya marca tendencia.

deberá transformarse en , un reto que combina juventud, frescura y ritmos urbanos que pondrán a prueba su capacidad para dominar la cadencia y los gestos de un artista emergente que ya marca tendencia. Gabo Novoa se enfrentará a la poderosa energía de Alejandra Guzmán , la reina del rock latino. Aquí veremos si Gabo logra imitar no solo la voz rasgada de la Guzmán, sino también su explosiva actitud escénica.

se enfrentará a la poderosa energía de , la reina del rock latino. Aquí veremos si Gabo logra imitar no solo la voz rasgada de la Guzmán, sino también su explosiva actitud escénica. Judy Meana , tras saborear la victoria en la cuarta gala, ahora tiene la misión de convertirse en Gloria Trevi , otro ícono femenino con una presencia desbordante y un repertorio que exige fuerza, picardía y autenticidad.

, tras saborear la victoria en la cuarta gala, ahora tiene la misión de convertirse en , otro ícono femenino con una presencia desbordante y un repertorio que exige fuerza, picardía y autenticidad. Kabliz recibió un reto monumental: transformarse en Peso Pluma , el fenómeno de los corridos tumbados. Y como si fuera poco, el pulsador lo obliga a traer a un invitado especial para completar el espectáculo, lo que sin duda dará mucho de qué hablar.

recibió un reto monumental: transformarse en , el fenómeno de los corridos tumbados. Y como si fuera poco, el pulsador lo obliga a traer a un para completar el espectáculo, lo que sin duda dará mucho de qué hablar. La Ministra será nada menos que Makano , un referente panameño del romantic style, lo que genera un ingrediente de orgullo local y de nostalgia, pues traerá de vuelta temas que marcaron época.

será nada menos que , un referente panameño del romantic style, lo que genera un ingrediente de orgullo local y de nostalgia, pues traerá de vuelta temas que marcaron época. Marigaby deberá encarnar a la irreverente y magnética Miley Cyrus , un personaje desafiante que exige cambios vocales extremos, dominio corporal y la capacidad de escandalizar con estilo.

deberá encarnar a la irreverente y magnética , un personaje desafiante que exige cambios vocales extremos, dominio corporal y la capacidad de escandalizar con estilo. Robín Durán tendrá la misión de convertirse en el legendario Héctor Lavoe , “El Cantante de los Cantantes”. Una prueba de oro que medirá su capacidad para reproducir la esencia de la salsa clásica con la autenticidad y pasión que marcó al ídolo boricua.

tendrá la misión de convertirse en el legendario , “El Cantante de los Cantantes”. Una prueba de oro que medirá su capacidad para reproducir la esencia de la salsa clásica con la autenticidad y pasión que marcó al ídolo boricua. Valeria Retally finalmente recibió al reguetonero del momento: Youn Miko, una transformación que la obligará a cambiar radicalmente de estilo y a sumergirse en la jerga, el flow y la energía de la música urbana.

Cada una de estas transformaciones no solo representa un reto vocal y físico, sino también un viaje cultural a través de géneros que van desde el rock y la salsa, hasta los corridos tumbados y el reguetón más actual.

Lo que dejó la cuarta gala: un jurado invitado de lujo y una ganadora indiscutible

Antes de mirar hacia adelante, vale la pena repasar lo vivido en la más reciente gala. El público aún comenta la presencia de Michael Vega como cuarto jurado invitado. Su llegada al panel, junto a los jueces oficiales, aportó frescura y una visión muy particular sobre el desempeño de los artistas. No dudó en dar críticas directas, pero siempre con el toque carismático que lo caracteriza.

La gran protagonista de la noche, sin embargo, fue Judy Meana, quien encarnó a Mon Laferte con una entrega total. Su capacidad de modular la voz, sumado al dramatismo de la interpretación, conquistó tanto a jurados como al público. No hubo dudas: Judy se coronó como la ganadora absoluta de la gala.

Este triunfo no solo refuerza su posición como una de las competidoras más sólidas de la temporada, sino que también genera expectativas enormes sobre su próxima imitación de Gloria Trevi. ¿Logrará repetir la hazaña?

Lo que se espera este miércoles

La quinta gala se perfila como una de las más intensas de la temporada. Y no solo por la variedad de artistas a imitar, sino también por las dinámicas que trae el show:

El debut de nuevas personalidades en tarima : ver a Franklyn en el universo urbano de Italian Somali o a Valeria encarnando a Youn Miko será todo un experimento escénico.

: ver a Franklyn en el universo urbano de Italian Somali o a Valeria encarnando a Youn Miko será todo un experimento escénico. El factor sorpresa del invitado de Kabliz : nadie sabe quién lo acompañará en su presentación como Peso Pluma, y ese misterio ha generado gran expectativa en redes sociales.

: nadie sabe quién lo acompañará en su presentación como Peso Pluma, y ese misterio ha generado gran expectativa en redes sociales. La combinación de géneros contrastantes: en una misma noche el público podrá pasar de la salsa brava de Lavoe al pop irreverente de Miley Cyrus, del rock de Alejandra Guzmán a los corridos tumbados de Peso Pluma. Una diversidad que garantiza espectáculo puro.

Los jurados también tendrán un rol crucial, pues el nivel de exigencia aumenta a medida que avanza la competencia. Después de la visita de Michael Vega, no se descarta que aparezca otro invitado especial para esta quinta gala, aunque la producción lo mantiene en secreto.

¡Una cita que nadie se puede perder!

Este miércoles 17 de septiembre, la pantalla de TVN se transformará en una fiesta de música, talento y emociones con el quinto show de Tu Cara Me Suena 2025. Ocho artistas panameños se pondrán en la piel de íconos internacionales y locales para seguir demostrando por qué este programa se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia.

Con un pulsador que no dio tregua, un nivel de exigencia cada vez mayor y la promesa de sorpresas inolvidables, el show promete ser un espectáculo redondo. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién se llevará la victoria esta vez?

Lo único seguro es que la noche estará llena de música, emoción y mucho de ese sabor único que solo Tu Cara Me Suena sabe dar.