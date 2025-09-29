Ha-Ash, Ivy Queen, Rauw Alejandro y más: los artistas que veremos este miércoles en Tu Cara Me Suena

El destino de cada participante está escrito en luces de neón gracias al Pulsador, y esta vez la suerte lanzó combinaciones que prometen ser memorables. ¡Estamos rumbo a la recta final!

Ciudad de Panamá, Panamá/La televisión panameña se prepara una vez más para vivir una noche cargada de música, espectáculo y muchas emociones con el megaproyecto más divertido del país: Tu Cara Me Suena 2025. Este miércoles 1 de octubre, a través de las pantallas de TVN, el público tendrá una cita imperdible con los ocho participantes que semana a semana se transforman en grandes estrellas de la música internacional gracias al famoso pulsador.

La última gala dejó la vara muy alta y aún sigue dando de qué hablar. El gran ganador de la noche fue Robin Durán, quien sorprendió con su imitación de la legendaria cantante brasileña Xuxa y su icónico éxito “Ilarié”. Con una puesta en escena colorida, llena de energía y un coro de voces infantiles que transportó a todos a la época dorada de la televisión infantil, Robin conquistó al jurado y al público. La audiencia en el estudio no paró de bailar y cantar, convirtiendo su presentación en una de las más memorables de la temporada.

Además, la reciente gala tuvo un toque especial gracias a la presencia de Carolina Sandoval, mejor conocida como “La Venenosa”. La presentadora venezolana fue el cuarto jurado invitado y estuvo toda la noche acompañando a los participantes con su estilo único, desbordante de picardía y comentarios directos.

Sus ocurrencias y reacciones se convirtieron en tema de conversación en redes sociales, donde los seguidores del show no dejaron de comentar su participación.

Los retos de la próxima gala: el Pulsador habló

Como ya es tradición, el destino de cada participante está en manos de El Pulsador, el famoso dispositivo que cada semana asigna los artistas a los concursantes. Y para este miércoles 1 de octubre, los retos no pueden ser más variados, desafiantes y emocionantes:

Kabliz : El Pulsador le asignó nada más y nada menos que a Ha-Ash , el dúo mexicano de pop romántico. Pero la sorpresa no termina ahí: por primera vez, Kabliz podrá invitar a un amigo al escenario para darle vida a la segunda integrante del grupo. Esta dinámica promete un show lleno de complicidad, armonías vocales y mucha química musical.

: El Pulsador le asignó nada más y nada menos que a , el dúo mexicano de pop romántico. Pero la sorpresa no termina ahí: por primera vez, Kabliz podrá invitar a un amigo al escenario para darle vida a la segunda integrante del grupo. Esta dinámica promete un show lleno de complicidad, armonías vocales y mucha química musical. Gabo Novoa : Tendrá que sacar su lado urbano y sensual para interpretar a Rauw Alejandro , uno de los artistas más escuchados del reguetón y la música latina en la actualidad. Gabo deberá demostrar su capacidad de imitar la voz característica de Rauw y sus icónicos movimientos de baile.

: Tendrá que sacar su lado urbano y sensual para interpretar a , uno de los artistas más escuchados del reguetón y la música latina en la actualidad. Gabo deberá demostrar su capacidad de imitar la voz característica de Rauw y sus icónicos movimientos de baile. Judy Meana : "La ex" se enfrentará a un verdadero reto: transformarse en Ivy Queen , la reina indiscutible del reguetón. Con su potencia vocal, estilo callejero y la fuerza escénica de la diva boricua, Judy tendrá que convencer al jurado de que está lista para conquistar el escenario urbano.

: "La ex" se enfrentará a un verdadero reto: transformarse en , la reina indiscutible del reguetón. Con su potencia vocal, estilo callejero y la fuerza escénica de la diva boricua, Judy tendrá que convencer al jurado de que está lista para conquistar el escenario urbano. Franklyn Robinson : El presentador y comediante se meterá en la piel de MC Hammer , la leyenda del hip hop de los 90. Esto significa que deberá desplegar una coreografía llena de pasos rápidos y energía arrolladora, además de recrear el icónico vestuario ancho y colorido que marcó una época.

: El presentador y comediante se meterá en la piel de , la leyenda del hip hop de los 90. Esto significa que deberá desplegar una coreografía llena de pasos rápidos y energía arrolladora, además de recrear el icónico vestuario ancho y colorido que marcó una época. La Ministra : La polémica y siempre carismática Ministra tendrá que transformarse en Demphra , la reconocida cantante panameña de música urbana. Con este reto, se espera que derroche autenticidad y poderío local, demostrando que también puede brillar al interpretar a una figura de su propio país.

: La polémica y siempre carismática Ministra tendrá que transformarse en , la reconocida cantante panameña de música urbana. Con este reto, se espera que derroche autenticidad y poderío local, demostrando que también puede brillar al interpretar a una figura de su propio país. Marigaby : El Pulsador también la sorprendió con la opción de traer a un amigo. Junto a esa compañía, tendrá que interpretar a Gwen Stefani , la multifacética cantante estadounidense que ha dejado huella tanto en el rock alternativo como en el pop y el ska. Este dúo promete ser una de las presentaciones más llamativas de la noche.

: El Pulsador también la sorprendió con la opción de traer a un amigo. Junto a esa compañía, tendrá que interpretar a , la multifacética cantante estadounidense que ha dejado huella tanto en el rock alternativo como en el pop y el ska. Este dúo promete ser una de las presentaciones más llamativas de la noche. Valeria Retally : La joven influencer y personalidad de TV se enfrentará al reto de convertirse en J Balvin , uno de los máximos exponentes de la música urbana a nivel mundial. Deberá imitar sus gestos, su característico estilo vocal y su inconfundible vibra en el escenario.

: La joven influencer y personalidad de TV se enfrentará al reto de convertirse en , uno de los máximos exponentes de la música urbana a nivel mundial. Deberá imitar sus gestos, su característico estilo vocal y su inconfundible vibra en el escenario. Robin Durán: Tras coronarse como ganador en la última gala, ahora regresa con un desafío completamente distinto: darle vida al cantante turco Tarkan, famoso por su éxito internacional “Simarik”. Robin tendrá que cambiar radicalmente de registro, dejando atrás la ternura infantil de Xuxa para entrar en el mundo sensual y exótico del pop turco.

Expectativas al máximo

Con esta variedad de géneros, estilos y personalidades, la próxima gala de Tu Cara Me Suena 2025 se perfila como una de las más emocionantes de la temporada. Los participantes deberán demostrar su versatilidad, adaptarse a ritmos que van desde el reguetón hasta el pop romántico, pasando por el hip hop, el rock alternativo y la música latina contemporánea.

El público, por su parte, ya está ansioso por ver cómo cada uno de ellos enfrentará los retos impuestos por el Pulsador. Las redes sociales se han convertido en el espacio ideal para que los fanáticos hagan sus predicciones y apoyen a sus favoritos.

El reto de Kabliz con Ha-Ash genera mucha expectativa, pues será la primera vez que se vea un dúo en esta temporada. También, el hecho de que Judy tenga que ser Ivy Queen ha levantado comentarios sobre si logrará capturar la potencia vocal de “La Caballota”.

Y por supuesto, la Ministra con Demphra ha causado curiosidad, ya que es un enfrentamiento entre dos figuras con estilos fuertes y muy panameños.

Un jurado que todo lo ve

El panel de jueces, conformado por expertos del entretenimiento y la música, seguirá evaluando no solo la imitación vocal, sino también la caracterización, el manejo del escenario y la autenticidad de cada presentación.

Tras la participación de Carolina Sandoval “La Venenosa” como invitada especial, muchos se preguntan quién será el próximo en ocupar esa silla que ya se ha convertido en uno de los atractivos del programa. La presencia de jurados internacionales ha aportado frescura y diversidad de opiniones, enriqueciendo la dinámica del show.

Lo que se viene

La gala del miércoles promete ser inolvidable. El escenario se llenará de luces, coreografías y voces que transportarán a la audiencia a diferentes rincones del mundo: desde los beats urbanos de Puerto Rico y Colombia, hasta la energía pop de Estados Unidos y Turquía, pasando por el romanticismo mexicano y el poder panameño.

Y como ya es costumbre, la pregunta que queda en el aire es: ¿Quién será el próximo ganador de la noche? ¿Podrá Robin repetir la hazaña? ¿Logrará Judy sorprender como Ivy Queen? ¿Se robará Kabliz el show con su versión de Ha-Ash?

Lo cierto es que cada gala de Tu Cara Me Suena 2025 supera a la anterior, y el próximo capítulo no será la excepción. Panamá ya está listo para vibrar al ritmo de las transformaciones más inesperadas y divertidas de la televisión.