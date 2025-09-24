¡Xuxa conquista en Panamá! Robin Durán se lleva el premio del jurado y del público en la sexta gala

¡Hubo de todo! Desde la sorpresa internacional con Carolina Sandoval “La Venenosa” como jurado, hasta un recorrido musical que nos llevó del reguetón de Boza al pop de Tini, pasando por Woody de Toy Story, Bonnie Tyler y hasta Marc Anthony. Pero la noche tuvo un dueño absoluto: Robin Durán , que con su divertida transformación en Xuxa no solo ganó la gala, sino que también se robó el corazón del público, convirtiéndose en el gran favorito.

Ciudad de Panamá, Panamá/La sexta gala de Tu Cara Me Suena Panamá 2025 será recordada como una de esas noches en las que el espectáculo se convirtió en un verdadero carrusel de emociones. En un solo escenario convivieron la nostalgia, la música, las carcajadas, los nervios y hasta la presencia internacional de una invitada muy especial. Y es que, como muchos ya comentan en redes sociales: ¡en esta gala hubo de todo!

La primera gran sorpresa de la noche no vino de los concursantes, sino de la mesa de jurados. De pronto, el público vio aparecer nada más y nada menos que a Carolina Sandoval, la reconocida presentadora de televisión venezolana más conocida en todo el continente como La Venenosa.

Su estilo irreverente, su personalidad chispeante y esa autenticidad que la caracteriza hicieron que los aplausos y gritos retumbaran en el estudio. Carolina se encontraba en Panamá por el furor de Premios Juventud, y el equipo de producción aprovechó su visita para invitarla como jurado de honor.

Una jugada maestra que elevó el programa a un nivel internacional, dándole ese toque fresco y polémico que solo “La Venenosa” podía aportar.

La llegada de Sandoval generó de inmediato un aire diferente. Su interacción con los jueces locales estuvo cargada de humor y picante, pero también de críticas constructivas que demostraron que no estaba allí solo para hacer show, sino para evaluar de verdad.

Su mirada de experta en entretenimiento televisivo le dio un nuevo matiz al panel, y los concursantes sintieron la presión de impresionar a una figura de talla internacional.

Pero esto fue apenas el comienzo…

Gabo Novoa y el regreso de Boza

El primero en salir al escenario fue Gabo Novoa, quien asumió el reto de revivir a uno de los artistas urbanos más queridos de Panamá: Boza. Con su éxito “Hecha Pa’ Mí”, Gabo sorprendió con una caracterización casi idéntica al intérprete original. Desde el vestuario hasta los gestos, pasando por la energía en el escenario, su presentación arrancó los primeros aplausos de la noche y encendió al público.

El jurado, y en especial La Venenosa, no dejaron pasar la oportunidad de destacar lo mucho que Gabo se parecía a Boza. Fue un arranque poderoso, que dejó claro que la sexta gala venía con todo.

La Ministra y una Tini con moto incluida

El segundo turno de la noche fue para La Ministra, quien tenía un desafío cargado de glamour y sensualidad: interpretar a la estrella argentina Tini Stoessel con el éxito “Miénteme”. La puesta en escena incluyó hasta una moto sobre el escenario, un detalle que sorprendió a todos y elevó aún más la producción del show.

La Ministra supo capturar la energía juvenil y fresca de Tini, con un vestuario que brilló bajo las luces y una coreografía que hizo que el público se levantara de sus asientos. Fue una de las presentaciones más comentadas en redes sociales durante la transmisión.

Valeria Retally, la magia de Disney y Woody en escena

El tercer acto de la noche fue, sin duda, uno de los más originales. Valeria Retally, la querida “amiga de TikTok de todo Panamá”, se convirtió en nada más y nada menos que Woody, el inolvidable personaje animado de Toy Story.

Interpretando la canción “Amigo fiel”, Valeria se convirtió en la primera participante de esta temporada en transformarse en un personaje animado. La producción logró un montaje que nos transportó directo a la época dorada de Disney, con un vestuario impecable y una ambientación que despertó la nostalgia en niños y adultos por igual. Fue una presentación tierna, divertida y diferente que arrancó sonrisas en toda la audiencia.

Robin Durán revive a Xuxa con “Ilarie”

Luego llegó el turno de Robin Durán, conductor de Jelou!, quien enfrentó su segundo cambio de género en esta temporada al transformarse en la reina de los niños: Xuxa. Con el tema "Ilarie", Robin logró lo impensable: poner a todo el público a cantar y aplaudir como si fuera un regreso a los años 90.

Su look colorido, lleno de brillo, y la energía infantil que proyectó fueron un acierto total. Robin se arriesgó, se divirtió y transmitió una vibra contagiosa. El jurado destacó su valentía y su capacidad de adaptarse a personajes tan opuestos a su estilo personal.

Kabliz y su salto a la salsa con Marc Anthony

El quinto número de la noche fue protagonizado por Kabliz, quien se salió completamente de su zona de confort para transformarse en el salsero más famoso del planeta: Marc Anthony. Con el tema Y Hubo Alguien, Kabliz se entregó con pasión.

El parecido físico no era fácil de lograr, pero la voz, los gestos y la intensidad de la interpretación fueron suficientes para conquistar a la audiencia. Muchos bromearon con que “solo faltó Nadia Ferreira para que hubiera otro beso”, recordando el comentado show anterior en el que Kabliz sorprendió con un gesto romántico inesperado.

Judy Meana brilla como Bonnie Tyler

A pesar de las complicaciones de salud que había atravesado en semanas anteriores, Judy Meana demostró que su espíritu es inquebrantable. En esta gala se convirtió en Bonnie Tyler y nos regaló una versión poderosa de Total Eclipse of the Heart.

Su voz ronca y emocional encajó perfectamente con el clásico, y la fuerza con la que interpretó la canción emocionó al público. Los jurados la aplaudieron de pie, reconociendo no solo su talento, sino también su determinación para no dejar que nada la detenga. Fue uno de los momentos más emotivos de la velada.

Franklyn Robinson trae el ritmo de Rema

En la recta final de la noche, Franklyn Robinson apareció en escena transformado en Rema, el artista nigeriano que conquistó al mundo con su éxito Calm Down. El presentador sorprendió con una caracterización llena de estilo y una interpretación que puso a bailar a todo el estudio.

Los jueces coincidieron en que Franklyn sigue demostrando su versatilidad, pasando con naturalidad de un género a otro. El público lo respaldó con aplausos y gritos, consolidándolo como uno de los participantes más divertidos de la competencia.

Marigaby y su primer cambio de género como David Bisbal

El broche de oro lo puso Marigaby, quien asumió el reto de su primer cambio de género en toda la temporada al convertirse en David Bisbal. Con el éxito Bulería, Marigaby hizo vibrar el escenario con una energía desbordante y un timbre de voz que sorprendió a todos.

Su capacidad de transformarse en un artista masculino con tanta naturalidad fue destacada por los jueces, quienes reconocieron la dificultad de la tarea. El público se levantó de sus asientos para aplaudirla, cerrando la noche con una explosión de alegría.

El momento más tenso: La votación

Con la competencia más reñida que nunca, Eddy Vásquez les lanzó la pregunta clave a los jurados: “Del 4 al 12, ¿cómo reparten sus votos?”. Aquí las respuestas que dieron.

SANDRA SANDOVAL

Gabo Novoa – 4

MaryGaby - 9

Robin - 12

Franklyn - 6

La Ministra - 8

Judy Meana - 7

Valeria Retally - 10

Kabliz - 5

EMILIO REGUEIRA

Gabo Novoa - 4

Robin Durán - 9

MariGaby - 10

Valeria Retally - 12

Franklyn Robinson - 7

La Ministra - 8

Judy Meana - 6

Kabliz - 5

MIGUEL ESTEBAN

Gabo Novoa - 4

Robin Durán - 12

MariGaby - 8

Franklyn Robinson - 5

Valeria Retally - 10

La Ministra - 7

Judy Meana - 9

Kabliz – 6

CAROLINA SANDOVAL

Gabo Novoa - 5

Robin Durán - 12

MariGaby - 9

Franklyn Robinson - 6

Valeria Retally - 10

La Ministra - 8

Judy Meana - 7

Kabliz – 4

También el público pudo votar y los puntajes estuvieron a favor de Robín Durán, el cual se llevó el premio doble.

El pulsador hizo de las suyas: Mira aquí los artistas del séptimo show

Rumbo a la séptima gala

La sexta gala de Tu Cara Me Suena Panamá 2025 pasará a la historia como una de las más completas y dinámicas de la temporada. Desde la llegada internacional de Carolina Sandoval “La Venenosa” como jurado invitada, hasta los números que nos llevaron del reguetón panameño a la nostalgia infantil de Disney, pasando por la salsa, el pop argentino, el euro-dance y la música africana, esta gala tuvo un poco de todo.

Pero sin duda, el gran protagonista fue Robin Durán, quien con su imitación de Xuxa logró coronarse como el ganador absoluto de la noche y además el favorito del público, un logro doble que lo consolida como una de las figuras más fuertes de esta temporada.

El público se fue a casa con la sensación de haber visto un show único, en el que cada concursante se atrevió a experimentar y a dar lo mejor de sí. Y, como siempre, la expectativa quedó en lo más alto: ¿Qué nuevas sorpresas traerá la próxima gala?

Lo cierto es que Tu Cara Me Suena sigue consolidándose como el programa familiar de las noches panameñas, donde el talento, el humor, la emoción y la producción de primer nivel se combinan para ofrecer un espectáculo inolvidable.