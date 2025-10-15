EN VIVO | Gran semifinal de Tu Cara Me Suena

¿Listos para ver a Elvis Crespo, Ana Gabriel, Jonathan Chávez, Carlos Vives, Little Richard, Tito Rojas, José Feliciano y Cindy Lauper conviviendo en una sola gala? ¡Bienvenidos a la semifinal del programa más divertido de la televisión panameña!

Ciudad de Panamá, Panamá/La emoción, el talento y la adrenalina se vivieron a flor de piel en el escenario de Tu Cara Me Suena Panamá, que este miércoles celebró su semifinal con un show que quedará grabado en la memoria de todos los fanáticos. Ocho famosos dejaron el alma sobre el escenario para asegurar un puesto en el Top 3, y cada presentación fue un recordatorio del gran nivel que ha tenido esta temporada.

El Campus del ITSE vibró con el entusiasmo del público, las luces y los aplausos, en una noche en la que no hubo espacio para errores. Cada segundo sobre el escenario contaba y los artistas lo sabían.

Y esta vez, la mesa de jurados tuvo un invitado muy especial: Real Phantom, quien se sumó como cuarto jurado para aportar su estilo único, su perspectiva artística y su mirada fresca a cada presentación. Su participación le dio un toque distinto a la dinámica de evaluación, complementando perfectamente al panel habitual.

MariGaby abrió la noche con fiesta ochentera

La encargada de romper el hielo fue MariGaby, quien apareció completamente transformada en Cyndi Lauper para interpretar “Girls Just Want to Have Fun”. Con un look colorido, peluca rubia y mucha energía, puso a bailar a todos desde los primeros segundos.

Los jurados, incluido Real Phantom, destacaron su “alegría contagiosa” y su capacidad para imitar la voz de Lauper con naturalidad. El público respondió con gritos y aplausos, marcando un inicio electrizante para una noche decisiva.

Franklyn Robinson: fuerza escénica con Little Richard

En el segundo turno llegó Franklyn Robinson, quien se metió de lleno en la piel de Little Richard para interpretar “Tutti Frutti”. Con su característico carisma y potencia vocal, Franklyn llenó el escenario de ritmo y energía.

El jurado destacó su precisión vocal, su impecable caracterización y la autenticidad con la que revivió uno de los clásicos del rock and roll. Real Phantom resaltó la potencia escénica del participante, mientras el público coreaba y aplaudía con entusiasmo.

Kabliz encendió la pista como Elvis Crespo

La tercera presentación fue una verdadera fiesta. Kabliz se convirtió en Elvis Crespo para interpretar “Nuestra Canción” y el merengue no dejó a nadie sentado.

Con su característico desparpajo y precisión rítmica, Kabliz volvió a demostrar que sabe dominar el escenario. Los jurados elogiaron su nivel de energía, su parecido vocal y la autenticidad de su interpretación. Real Phantom aplaudió su “flow natural” y la conexión con el público.

La Ministra sorprendió como Carlos Vives

La favorita de la tabla y reciente ganadora de la gala anterior, La Ministra, también dejó huella en esta semifinal. Cambió completamente de registro al transformarse en Carlos Vives para cantar “Carito”.

Su presentación fue colorida, alegre y muy bien lograda en términos de interpretación vocal y corporal. Los jueces destacaron su versatilidad artística y su capacidad para mantener un estándar alto en cada gala. El público la ovacionó de pie.