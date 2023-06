Arrecia la carrera por los tres cupos para aspirar a la Presidencia por la libre postulación

Ciudad de Panamá, Panamá/A menos de un año de las elecciones generales de 2024, se intensifica el escenario electoral, y la carrera por la libre postulación no es la excepción.

De los 24 precandidatos que están recogiendo firmas actualmente para correr por uno de los tres cupos reservados para candidatos que corran por esta vía, 6 de ellos han logrado ya el 100% de firmas requeridas para precalificar.

Se trata de la diputada perredista Zulay Rodríguez, quien acumuló 137,991 firmas hasta la mañana del pasado 31 de mayo; el exministro panameñista Melitón Arrocha, que sumó 122,918 firmas hasta la misma fecha y la economista Maribel Gordón, quien se anotó 119,680 firmas. Hasta el momento, estos tres candidatos lideran el proceso y están más cercanos a convertirse en virtuales candidatos que el resto de los aspirantes.

En cuarto lugar está el abogado Francisco Carreira, quien sumó al 31 de mayo 116,227 firmas. Le sigue el abogado Eduardo Quirós con 83,822 firmas recolectadas; y en sexto lugar está la exdiputada panameñista Katleen Levy, quien reunió 48,381 firmas hasta la misma fecha.

En cambio, los otros 18 aspirantes no han logrado todavía las 39,296 firmas requeridas para calificar, cantidad que se traduce en el 2% del total de votos emitidos en las pasadas elecciones.

Sorpresas y sorprendidos

La diputada Rodríguez encabeza las firmas casi desde que inició el periodo de recolección. Decidió correr por la libre postulación, tanto para el cargo de presidente como de diputada, sin renunciar a la estructura de su partido, el PRD, de cual sigue siendo miembro y por el cual ha sido diputada en dos periodos consecutivos, incluyendo el actual.

El precandidato que está en segundo lugar, el abogado Melitón Arrocha, también se aventuró a la recolección de firmas sin dejar el paraguas de su partido. Arrocha fue elegido en 2014 como diputado por el partido Panameñista, que encabezó el gobierno en ese quinquenio, pero luego tomó una licencia para fungir como Ministro de Comercio e Industrias y después como representante de Panamá ante la OEA. Antes de eso, Arrocha también ocupó cargos como viceministro durante el gobierno panameñista de Mireya Moscoso (1999-2004) y como vice canciller entre 2009 y 2010, mientras duró la alianza del Panameñismo con el entonces gobierno de Ricardo Martinelli.

La aparición de ambos, de Rodríguez y de Arrocha, en la carrera por la boleta electoral, generó críticas de varios sectores, incluyendo la de otros precandidatos. Uno de ellos es el abogado Eduardo Quirós, ex panameñista –renunció al partido para correr por la libre postulación– quien fue ministro durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso y miembro de la Junta Directiva del Canal y presidente del grupo editorial GESE. Quirós ha cuestionado en varios foros y entrevistas la desigualdad de condiciones en la que recolectan firmas los candidatos inscritos en partidos vs los no inscritos.

Por otro lado, la pelea por el tercer lugar también ha traído sorpresas y sorprendidos. Hace solo unas semanas, esa posición era ocupada por el abogado Francisco Carreira, caracterizado por su discurso conservador y “pro familia”.

Sin embargo, esa tendencia cambió el 19 de mayo, cuando la economista y ex aspirante a la vicepresidencia en las dos pasadas elecciones bajo el paraguas del extinto partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), remontó en firmas a Carreira para quedarse con el tercer lugar. De concretarse su candidatura, sería la única aspirante de corte progresista y que se auto identifica con la izquierda que estaría en la papeleta.

Al 31 de mayo, la brecha entre el tercer y cuarto lugar superaba las 3,400 firmas, mientras que al segundo y al tercer lugar las separaban un poco más de 3,200. En cambio la distancia a recorrer entre el segundo y el primer lugar sí requiere un esfuerzo mayor, ya que Rodríguez tenía al menos 15 mil firmas más que su contendor más cercano.

El proceso de recolección de firmas, que sigue hasta el próximo 31 de julio, también está plagado de denuncias de clientelismo, uso inapropiado de la aplicación e irregularidades. Las denuncias provocaron una primera auditoría de más de 286 mil firmas obtenidas por los precandidatos a la presidencia entre el 15 de agosto y el 24 de octubre de 2022, de las cuales fueron anuladas unas 18,325 en total.

Lo anterior se traduce en que nada está escrito sobre piedra aún. Y aunque los resultados son reportados y depurados diariamente por el Tribunal Electoral, también está pendiente la divulgación de los resultados de otra auditoría que realizó la institución a las firmas captadas a través del app utilizado por los precandidatos para captar los apoyos.