Candidatos por libre postulación: Maribel Gordón aspira a limpiar los órganos del Estado

Ciudad de Panamá, Panamá/Los precandidatos presidenciales por la libre postulación tienen hasta el 31 de julio del presente año para recolectar el mayor número de firmas posibles y obtener uno de los tres puestos disponibles en la papeleta del 5 de mayo de 2024. Sin embargo, algunos de estos candidatos aseguran que este ha sido una jornada difícil y complicada.

De acuerdo con la economista, catedrática y aspirante a candidata presidencial por la libre postulación, Maribel Gordón Calderón, desde que comenzó este periodo de recolección se han presentado algunas dificultades, incluso con el Tribunal Electoral, mismas que debe velar por un proceso transparente.

Pese a esto, considera que junto a su equipo ha logrado llevar un proceso planificado, donde los activistas han estado inmersos en las comunidades y diversos puntos. Hasta el momento, cuenta con más de 90,000 firmas.

Su propuesta presidencial se centra en un eje que denominó “Plan para la vida digna”, el cual se basa en colocar la vida como elemento central del quehacer social, no solo la del ser humano sino también de la naturaleza. Esta propuesta también abarca la necesidad de incentivar la investigación, innovación y desarrollo además de brindar incentivos para el micro empresario.

“Creemos en un desarrollo sostenible y no es posible que en este país los proyectos que se impulsan sean depredadores de la naturaleza. Mismos que no solo atentan contra la naturaleza, sino contra la salud. Lo hemos reiterado muchas veces sobre el tema de la minera a cielo abierto. Creemos en la necesidad de incentivar en elementos claves para la realización humana como la cultura, el deporte y el arte”, señaló Gordón.

Corrupción

En materia de corrupción, la economista manifestó que Panamá debe “limpiarse” frente a este tema, la impunidad y el saqueo que considera “los panameños están siendo víctimas”.

“Panamá ha dado muestra de gobiernos que no solo son ineficientes sino también ineficaces. La participación del Gobierno siempre debe procurar el bienestar social, esto implica la necesidad de generar un cambio en la política fiscal en términos presupuestarios y tributarios. En reiteradas ocasiones se ha dicho que no se puede invertir en determinadas áreas porque no son rentables en términos financieros, sin embargo, esto no debería ser así”, agregó.

Gordón destacó que quienes aspiran a "ordenar" el país, lo podrá hacer junto a ella y que para ella la gobernanza es un punto clave como la participación ciudadana "verdadera" y no las farsas de esta.

"Todo el que tiene interés en desarrollo social y nacional cabe en mi propuesta. Allí vamos a conversar con todos los sectores y discutir sobre el quehacer nacional. El que tiene ese concepto de nación y de que existe necesidad de desarrollarnos no debe tener ningún problema. Aspiramos a que los Órganos de Gobierno sean ordenados. Tenemos una crisis institucional en los tres gobiernos y seguir sobre la base de otra realidad es mentirnos", puntualizó.

Las personas pueden mostrar su apoyo por el candidato que desean siempre y cuando no firmen por otro precandidato para el mismo cargo, puesto que conlleva una sanción de 1,000 a 2,000 dólares.

Los precandidatos deberán obtener una cantidad de firmas de respaldo equivalente al 2 % de los votos válidos emitidos en la última elección, según el cargo y circunscripción que corresponda. El número de firmas de cada precandidato será publicado en el Boletín Electoral una vez culmine este periodo.