Debate presidencial | Combatir la corrupción y reforma constitucional, entre las propuestas para recuperar la institucionalidad en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/En un entorno global cada vez más conectado y vigilante, las expectativas de transparencia, eficiencia y participación en las instituciones tanto públicas como privadas han crecido de forma notable en Panamá.

A lo largo del país, los ciudadanos exigen un desempeño institucional que no solo sea efectivo, sino también inclusivo y accesible. Ante esto, la institucionalidad en Panamá debe adaptarse y mejorar para cumplir con estas altas expectativas.

La transparencia se ha establecido como un pilar esencial de la buena gobernanza. No solo fomenta la confianza en las instituciones, sino que también robustece la rendición de cuentas y ayuda en la lucha contra la corrupción.

Por tal motivo, la institucionalidad fue uno de los temas centrales en el tercer y último debate presidencial, que tuvo lugar el miércoles 17 de abril en el Centro de Convenciones Atlapa.

Ricardo Lombana

Para el candidato Ricardo Lombana, institucionalidad es cumplir la constitución y las leyes, en donde señala que por varios gobiernos estas han sido de “adornos”.

“Lo vamos a cumplir y, con nosotros, la minera se va. Institucionalidad es promover la consulta popular que vamos a iniciar desde la primera semana de Gobierno”, dijo.

De acuerdo con Lombana, en la consulta popular se incluirá temas como la reducción de la Asamblea Nacional, eliminar fueros y privilegios para aquellas personas que evitan ser investigados, segunda vuelta electoral, desarrollo de las investigaciones de una correcta forma contra los políticos, cambiar requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entre otras.

Agregó que este nuevo marco jurídico les brindará las normas necesarias para proteger a los ciudadanos contra los “abusos” del “poder político”, económico y “abusos que han sido sometidos los panameños”.

En respuesta a la pregunta del candidato Melitón Arrocha con respecto a las reformas constitucionales que considera Lombana son importantes y requieren que se lleven a cabo por medio de este ejercicio popular, el candidato por el Movimiento Otro Camino aclaró que ha propuesto una consulta para que sea el pueblo al que, a su parecer, no han consultado en los últimos 30 años, el que decida sacar a las “políticos corruptos” y recuperar los recursos para poder hacer las obras.

Resaltó que la gran diferencia es que “él no va a pactar con delincuentes”.

Martín Torrijos

Desde la perspectiva de Torrijos, las instituciones en Panamá no funcionan dado que no se cuenta con el suministro de agua, no se recolectan los desechos sólidos de forma correcta y tampoco se brindan los medicamentos y citas médicas.

“La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), que debería estar velando por que tu cuenta de luz te llegue baja, está velando por los intereses y derechos de las empresas que participan en el sector eléctrico. La Asamblea Nacional no solo determinan dónde va el dinero, sino a quién se la dan. Son los que mandan. Esto va a acabar”, expresó.

Torrijos indicó que, de ser electo presidente: Atacará de forma frontal la corrupción, lograr que se los funcionarios sean juzgados sin fueros ni privilegios, saldar las deudas a tiempo, que las empresas vinculadas a casos de corrupción no puedan contratar con el Gobierno Nacional, entre otros.

Melitón Arrocha

De acuerdo con Arrocha, para conservar la institucionalidad probablemente lo más importante es tener una lucha directa contra la corrupción. Destacó que, en la última década, se han triplicado los delitos contra el patrimonio del Estado.

“El índice de percepción de la corrupción en Panamá nos pone en una situación peor. Con lo cual, me comprometo con ustedes a tener una lucha directa contra la corrupción. Particularmente acabando con todas las botellas de la Asamblea Nacional. En adición a eso, a resolver por todas y para siempre, la descentralización paralela”, dijo.

Añadió que, solo con eso, se devolverán más de $400 millones a los recursos del Estado. De igual forma, implementará la carrera administrativa, incentivar normas que protejan al denunciante y otros actores que investigan la corrupción, supervisar la Declaración de Estado Patrimonial, entre otros.

Zulay Rodríguez

Rodríguez dijo que no se puede permitir la justica selectiva en el país. A su vez, que se debe reducir el número de diputados que se encuentran en la Asamblea Nacional y cambiar el sistema de investigación cruzada entre los diputados y los magistrados de la Corte.

La candidata Rodríguez indicó que, a nivel del ejecutivo, se requiere eliminar la partida discrecional del presidente de la República, así como elevar a rango constitucional el tema migratorio y la protección y defensa de la familia.

Rómulo Roux

“Estamos hartos de la corrupción e impunidad. Necesitamos instituciones fuertes para generar y mantener inversión, crecimiento económico, desarrollo sostenible y empleos, (…) prestar servicios públicos de calidad a todos nuestros habitantes a nivel nacional y para luchar contra la corrupción”, explicó Rómulo Roux.

El candidato por la alianza entre los partidos Cambio Democrático y Panameñista expresó que acepta el fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto al tema minero dado que esto es institucionalidad.

Manifestó que la ciudadanía habló sobre este tema, sin embargo, se deben tomar medidas para garantizar el fortalecimiento de las instituciones. A su vez, se hará un llamado para una Asamblea constituyente con el fin de realizar cambios en la constitución panameña.

Maribel Gordón

La candidata por la libre postulación, Maribel Gordón, dijo que “ella no tiene cola de paja” y que no roba, miente, hurta y “no ha sido Gobierno”.

Expresó el país se encuentra en un estado delincuencial. Por tal motivo, su propuesta constituyente originaria tiene como fin acabar con la delincuencia y crear un estado digno, transparente, responsable y democrático.

Añadió que otra de sus propuestas se centra en un presupuesto participativo que “cierre las puertas” a aquellos que quieran "manipular".