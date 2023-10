En exclusiva: Juan Carlos Varela busca un lugar en el Parlacen y niega que este organismo brinde inmunidad

Provincia de Herrera/El expresidente de la República, Juan Carlos Varela, acudió la mañana de este domingo al colegio José Daniel Crespo, donde ejerció su derecho al sufragio para la escogencia de los candidatos principales y suplentes a cargos de diputados y diputadas al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Varela salió al paso de las críticas que se han vertido en torno a su postulación como candidato a diputado de este organismo, señalando que esta es una forma de mantener su participación activa en la política, negando que el organismo brinde inmunidad.

"El Parlacen no le brinda inmunidad a nadie, es como ser diputado de la Asamblea Nacional, solo define la instancia por la que debe ser investigado", dijo Varela

El exmandatario negó que hubiese prometido no ir al Parlacen, sino, no juramentarse y así lo ha hecho.

"Hay que ser claros en que yo no me he juramentado en el Parlacen, yo he mantenido la posición de la famosa declaración que han hecho publica de no juramentarme, llego por ser expresidente de la República y decido no juramentarme y quedarme en el país", dijo el exjefe de gobierno.

Varela reiteró que no ha cuestionado el sistema, solo dijo que no se juramentaría.

“Ser diputado del Parlacen no es buscar inmunidad, eso es un tema que se han creado; ser diputado del Parlacen es como ser diputado de la asamblea, define quién es la competencia o instancia que investiga al diputado, no da inmunidad a nadie”, agregó.

Al igual que su homólogo Ricardo Martinelli, Varela se respalda en que fue la Corte Suprema de Justicia que ordenó el regreso de Panamá al organismo, y este es un derecho que tiene.

“Yo creo que decir eso, así a la ligera, de que es una cueva, no es correcto, porque estás definiendo a muchas personas que son parte del sistema que no la usan para eso, creo que generalizar no es correcto”, aseveró.

Caso Odebrecht

Sobre el caso Odebrecht, Varela señaló que le ha hecho frente a la justicia, y así como está aclarando todo ante las autoridades panameñas, también lo está haciendo en Estados Unidos.

Este domingo, los 1,485 convencionales del partido Panameñista deberá elegir a los candidatos a diputados y suplentes de diputados al Parlacen para las elecciones de mayo del 2024.

En la boleta de votación para uso docente, se observa que el expresidente Varela aparece como principal en la posición N°9 y su suplente es Itzi Atencio.