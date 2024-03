¿Hay o no disputas entre los partidos Alianza y Realizando Metas?

Panamá/La figura de José Raúl Mulino como candidato presidencial habría creado fisuras a lo interno de la unión electoral entre el partido Realizando Metas (RM) y el partido Alianza.

Malas caras, poca confianza y no seguir las directrices de la campaña provocaron una fuerte discusión, según circuló en redes sociales, entre Mulino y José Muñoz, presidente del partido Alianza.

Sin embargo, esto fue negado por Muñoz, quien aseguró que no existe malos entendidos con Mulino y que lo apoyará.

Ese es mi candidato, lo que sale en redes es falso. José Raúl Mulino es el candidato del partido Alianza".

Este medio conoció que a lo interno de la coalición RM-Alianza dudaban de que la candidatura de Mulino pudiese captar los votos endosados por el expresidente Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado por tener una condena de 10 años y 8 meses de prisión por el caso New Business. El exgobernante se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua desde el pasado 7 de febrero.

Sin embargo, al verse arriba en las encuestas, "nos ha tocado bajar la guardia internamente y empujar su candidatura", dijo una fuente que pidió reserva de su nombre.

Pero Muñoz lo niega, incluso, el político, que intentará recuperar una curul en la Asamblea Nacional, por el circuito 8-6 recordó que "yo soy el jefe de la campaña. No hay peleas", manifestó a TVN Noticias

'El TE no dejó las cosas claras'

Precisamente, para dejar por sentado que no hay diferencias este jueves, Muñoz acudió al Tribunal Electoral por temor a que la candidatura de Mulino sea "impugnada".

Dijo que el Acuerdo del Pleno 11-1, que inhabilitó a Martinelli y anunció a Mulino como candidato presidencial, quedó abierto, lo que derivó en una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Entre las quejas está que Mulino no fue a primarias en RM. "Lógicamente, porque era vicepresidente, y el Tribunal fue quien lo subió a presidente, dejándolo sin vicepresidente, lo que puede interpretarse como inconstitucional", explicó Muñoz. Además dijo que aunque no haya ido a primarias en RM, partido obligado por la ley electoral a hacer primarias para el cargo de presidente, su colectivo, Alianza lo ratificó. Alianza es un partido que cuenta con menos de 100 adeptos, por lo que no está obligado a hacer primarias.

"Queremos estar claros y no en incertidumbre si corre o no, faltando 53 días para las elecciones", agregó, instando al Tribunal Electoral a pronunciarse y "blindar bien" el acuerdo para evitar dudas.

La demanda contra la candidatura de Mulino fue admitida por la Corte Suprema de Justicia, que ya solicitó la opinión del procurador general de la Nación en un plazo de 10 días.