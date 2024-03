Martín Torrijos en el foro Juventud Decide: 'Mi gobierno va a tener un gabinete de paritario'

Panamá/El candidato presidencial del Partido Popular, Martín Torrijos, aseguró que su gobierno tendrá un "gabinete" donde prevalezca la "paridad" y que no tendrá ataduras ni conflictos de intereses para tomar decisiones en caso de ganar las elecciones generales del próximo 5 de mayo.

'Mi gobierno va a tener un gabinete de paritario', precisó Torrijos, que es el cuarto candidato que interviene en el foro organizado por la Universidad Santa María La Antigua, "Juventud Decide: stalkeando al candidato".

El candidato también dijo que cuando inició su campaña no tenía la menor oportunidad posible. Contó que se burlaban porque venía de un partido político y hubo quienes decían que no podría salirse de ese partido.

"Demostré que cuando existe la voluntad y el convencimiento de que el país tiene que cambiar, está por encima de las estructuras existentes", expresó Torrijos.

No tengo ataduras ni conflictos de intereses, no represento a multinacionales, ni a nada que pueda atarme a no actuar conforme a mi conciencia (...) ni a compañías farmacéuticas (...)", indicó Torrijos