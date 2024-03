Polémica entorno al segundo debate presidencial y a la candidatura de José Raúl Mulino

Panamá/El segundo debate presidencial, que se celebrará este miércoles 13 de marzo, se realizará con siete de los ocho candidatos que intentan dirigir los destinos del país.

Esto se debe a que el candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza, José Raúl Mulino, aseguró que no lo han invitado, pero que evalúa "no ir" al encuentro.

No he sido invitado y, la verdad, lo estoy considerando para no ir"

Explicó a TVN Noticias que "no me han invitado y lo estoy evaluando. Si me invitan, el tema es qué hacer: participar en una chabacanería que ya vivimos. Los problemas del pueblo panameño son tan grandes que uno no está como candidato para sacarse trapos sucios".

Su podio quedará vacío, "ese es el podio que no le permitieron a [Ricardo] Martinelli asistir".

Vence plazo y hay demanda

El mediodía de este lunes se desfijó el edicto que cierra el capítulo del caso Martinelli en la esfera judicial, por lo que queda en firme la candidatura de José Raúl Mulino como candidato presidencial.

No obstante, se conoció que a la Corte Suprema de Justicia llegó una demanda de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo del Pleno 11-1 del Tribunal Electoral del 4 de marzo de 2024, en el que se inhabilitó al exmandatario para postularse a los cargos de presidente de la República y diputado por el circuito 8-4, por haber sido condenado por el delito de blanqueo de capitales, y se autoriza que en la boleta de votación aparezca el nombre de Mulino.

Karisma Etienne Karamañites fue la abogada que presentó la demanda señalando que no se cumplieron con los requisitos que contempla el Código Electoral. Esta acción legal tendrá como magistrado ponente a Olmedo Arrocha.

Con información de Olmedo Rodríguez