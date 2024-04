Magistrado Guerra responde sobre: voto adelantado, proceso electoral y el caso Mulino

Ciudad de Panamá/A escasos 6 días para el desarrollo de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, Luis Guerra, magistrado del Tribunal Electoral aseguró en Noticias AM que, el voto adelantado y el voto en el extranjero, mejor conocidos como RERE y REVA," están funcionando excelente".

Destacó que por primera vez el voto del extranjero se ha visto en mayoría, cerca del 48% de los electores en el exterior del país han depositado su voto a uno u otro candidato, de igual forma el voto adelantado, afirmó.

Guerra agregó que la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) certificó que esta modalidad de voto no tienen ningún problema. Para que haya un fraude en el proceso, indicó Guerra cerca de 50 mil personas tendrían que ponerse de acuerdo.

En tanto, los 10 mil votantes que emitirán su voto en el Centro de Convenciones Atlapa, realizarán el escrutinio de forma tradicional y no electrónica, tal como se ha comunicado a los partidos políticos, producto de la inquietud que sentían a causa de fallos registrados con el voto adelantado

"No había que consultarle nada a ningún partido"

Dijo que la pregunta del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha, "los dejó de verdad preocupados", porque en lo personal sintió que se estaba insinuando que "el TE hizo algo de manera caprichosa", en cuanto al caso de la aceptación de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino.

El TE no hace nada de manera caprichosa. Esa situación de que si Mulino subía o no, no había que consultarle nada a ningún partido político, porque el Código no establece ningún mecanismo para consultarle nada a nadie. Para eso está el articulo 362. — Luis Guerra - Magistrado del Tribunal Electoral

Así las cosas, Guerra reiteró que Mulino si está facultado para correr, al tiempo que recalcó que el escenario ni deja un vacío ni obliga a cambiar las normas establecidas, porque a su juicio lo ocurrido con el candidato de Realizando Metas "es una situación extraordinaria, que no estaba en el juego".

Al ser consultado sobre la posibilidad de que José Raúl Mulino gane la presidencia, y que posteriormente la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional su candidatura, Guerra dijo que "pasadas las elecciones ese fallo no es retroactivo y queda como jurisprudencia hacia futuro, lo que ellos decidan".

Reiteró que el TE actúa en derecho y aclaró que no está defendiendo a José Raúl Mulino, sino a la posición del Tribunal Electoral.

Lo que hicimos es porque la ley lo dice, una cuestión que operaba de pleno derecho. Aquí no había que consultarle nada a Alianza ni a RM, sostuvo.

Transparencia

En este aspecto mencionó que por primera vez el Tribunal Electoral está tomando como prueba lo que se conoce como la hoja de control público. Aunque se queme la boleta de votación, ahora de darse un error en el acta el ciudadano que está corriendo si puede reclamar, porque va a contar con la hoja de control, que no es más que el papel grande que se pega en los centros de votación, el cual va ser subido al visor de actas para ser consultado como mecanismo de transparencia.

Adicional estará la Junta Nacional de Escrutinio (JNE), que según él, lo ha venido haciendo bien porque a la fecha no hay cuestionamiento de ellos.

Enfatizó que el Tribunal Electoral no se correrá el riesgo de llamar a nadie hasta que no tenga la certeza y haya la claridad de que la persona que vaya arriba ya lleve una tendencia de voto y el que va de segundo o tercero ya no lo pueda rebasar, es decir que hay posibilidades que el nombre del próximo presidente del país se sepa a altas horas de la noche el domingo, 5 de mayo.

Por último, el magistrado Guerra dijo esperar que la mayoría de los electores salga a votar, teniendo la garantía y la certeza de quien saque la mayoría de los votos, va a ser su presidente (a), pero todo va a depender de que salgan a votar.

A su vez, llamó al aprovechamiento del voto infantil juvenil, del que participan menores de edad de 5 a 17 años.