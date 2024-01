Willie Bermúdez: 'Se tiene que empezar a buscar sistemas de gestión de residuos'

Ciudad de Panamá, Panamá/La ciudad de Panamá se enfrenta a una situación sumamente compleja debido a la crisis de acumulación de basura que vive. Los constantes incendios en el vertedero de cerro Patacón, añaden una mayor complejidad a esta situación, generando preocupaciones significativas en términos de salud pública, medio ambiente y calidad de vida de los residentes.

La raíz del problema se encuentra en una combinación de factores, que van desde una gestión inadecuada de desechos hasta condiciones climáticas desfavorables. Los incendios recurrentes en el vertedero no solo contribuyen a la acumulación de basura, sino que también generan la emisión de humo tóxico que se dispersa en el aire, presentando una amenaza considerable para la salud de quienes viven en sus alrededores.

Esta compleja situación ha suscitado numerosas interrogantes sobre cómo se están manejando los desechos sólidos en la capital y qué acciones están tomando las autoridades para abordar estos problemas.

De acuerdo con Guillermo “Willie” Bermúdez, candidato a la Alcaldía de Panamá, previo al comienzo de estos incendios, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reunieron con los Gobiernos locales de la Capital para presentar un plan que desarrollaron sobre cómo comenzar a manejar el tema de los residuos sólidos urbanos.

“En la administración pasada, el Ministerio de Ambiente creó un plan de gestión de residuos que indicaba de 2017 a 2027 cuál era la hoja de ruta para el tema de cerro Patacón, rellenos sanitarios a nivel nacional y el tema de recolección de basura en el distrito de Panamá”, dijo.

Para Bermúdez, la recolección de la basura no puede continuar bajo la administración de la AAUD y que esta debería ser traspasada al Municipio de Panamá, mismo que señala es el único que no recoge su basura. Sin embargo, indica que esta autoridad no puede desaparecer dando que es un regente a nivel nacional.

“El problema de cerro Patacón es un tema que venimos denunciando hace muchos meses. Ahí tienen dos problemas. Uno técnico de ver cómo manejan el relleno sanitario y uno social por los miles de personas que viven en cerro Patacón. No a los lados, sino dentro”, expresó.

Manifestó que los problemas ambientales en cerro Patacón son graves.

“El tema de Cerro Patacón hay que empezar a estabilizarlo. Paralelamente, la ciudad de Panamá tiene que empezar a buscar dos sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos. Cuando tengamos eso en el área este y norte, entonces empezamos el cierre de Cerro Patacón", explicó Bermúdez.

Sobre la transición a otros mecanismos para tratar los desechos sólidos, Bermúdez indicó que la actual legislación no ampara para que la empresa privada quiera hacer mayores inversiones en tema de reciclajes. Sin embargo, destaca que se debe tomar consciencia sobre todo si se quiere crear una campaña de reciclaje, pero no se recolecta estos desechos sólidos de forma oportuna.