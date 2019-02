Más de 56 mil jóvenes votarán por primera vez en las elecciones del 5 de mayo

De acuerdo con el padrón electoral final, 56 mil 62 jóvenes votarán por primera vez el próximo 5 de mayo.

Este grupo entre 18 y 25 años de edad asciende a más de medio millón de electores y si le sumamos los de 26 a 30 años, superan los 800 mil votantes, lo que representa un 29.9 % del total de los panameños habilitados para votar.

"Definitivamente que los jóvenes entre los 18 y los 30 años, incluso si lo extendemos hasta los 40 años, van a tener un papel protagónico o hasta decisorio en los próximos comicios electorales", expresó Carlos Díaz de Estudios Democráticos.

Sin embargo, hay quienes advierten cierta indiferencia y hasta rechazo por la política entre los jóvenes panameños.

Aunque según datos estadísticos del Tribunal Electoral, la participación de los jóvenes de 18 a 25 años, desde 1994 al 2014 ha estado entre el 70 y 76 %. Para las próximas elecciones la gran interrogante es cuál será el comportamiento de la juventud votante.

"Apatía siempre ha existido un poco, pero nosotros venimos haciendo un trabajo y estamos seguros que el joven esta vez sí está interesado en ir a votar", señaló Maidir Miller del Foro de Jóvenes Políticos.

"Quizá a nivel nacional un malestar por la clase política en general, no por los partidos políticos. Pero no va a ser motivo ni razón para los jóvenes no salgan el 5 de mayo a las urnas a votar", señaló Nando Meneses, también del Foro de Jóvenes Políticos.

Las conclusiones apuntan a una falta de credibilidad de los jóvenes hacia el actual sistema, que representan los partidos políticos. Se sienten excluidos y adicional hablan de promesas incumplidas, una opinión muy parecida al resto de la población.

Los partidos políticos han creado el frente de la juventud para fomentar la participación y al menos, dos candidatos presidenciales eligieron figuras jóvenes como compañero de fórmula.

La libre postulación ha resultado ser una alternativa para los jóvenes, que hasta han incursionado como candidatos a puestos de elección.