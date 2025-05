NBA Playoffs| Pacers le roban el mandado a los Knicks en arranque de final del Este

Estados Unidos/Los Indiana Pacers se apuntaron este miércoles un inverosímil triunfo en la cancha de los New York Knicks por 138-135 en la prórroga en el arranque de la final de la Conferencia Este de la NBA.

Los Knicks de Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns, que lograron 43 y 35 puntos, dominaban 119-105 a menos de tres minutos para el final con su público del Madison Square Garden prácticamente celebrando la victoria.

Pero una sucesión de cuatro triples seguidos del alero Aaron Nesmith (30 puntos) devolvió a Indiana al partido y permitió que Tyrese Haliburton (31) forzara el tiempo extra con un tiro de larga distancia a la media vuelta.

El intercambio de canastas continuó en una igualada prórroga que se decantó del lado visitante tras una sensible pérdida de Brunson.

El pívot suplente Obi Toppin, exjugador de los Knicks, selló el triunfo de los Pacers con una violenta volcada a 15 segundos del final.

Indiana domina la final de conferencia por un global de 1-0 y el viernes tratará de arañar otro triunfo en el segundo partido de la serie, que se disputa al mejor de siete juegos.

En la otra serie...

El Oklahoma City Thunder ganó el martes 114-88 a Minnesota Timberwolves en el primer juego de la final de la Conferencia Oeste de la NBA, liderado por su estrella, Shai Gilgeous-Alexander, que anotó 31 puntos.

El canadiense, de 26 años, sumó su quinto partido en la postemporada con por lo menos 30 puntos y dos robos y finalizó con 31 puntos, nueve asistencias, cinco rebotes y tres robos.

Los Timberwolves tuvieron un inicio alentador gracias a una primera parte de 20 puntos para Julius Randle.

Sin embargo, no lograron mantener el ritmo y en el tercer cuarto el local Thunder mostró su mejor versión al imponerse 32-18 y tomar una ventaja que llegaría hasta los 26 puntos.

"Hemos hecho énfasis en salir con energía en el tercer cuarto", dijo Gilgeous-Alexander. "No entramos en pánico después de la primera parte, confiamos en que los lanzamientos eran buenos y que en la segunda parte iban a entrar".

Por su parte, el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, celebró que "estar abajo por cuatro puntos después de como jugamos la primera parte fue una victoria para nosotros".

"Es una serie muy difícil, son un equipo físico en el perímetro, juegan distinto a Denver y nos tomó un tiempo calibrar al rival, la diferencia nos permitió hacerlo", agregó Daigneault.

Anthony Edwards no pesó en Minnesota

Anthony Edwards, quien se enfrascó en la lucha personal con Gilgeous-Alexander, recibió una falta técnica en la primera parte por lanzarle la pelota al escolta del Thunder mientras estaba en el suelo.

Los 18 puntos de Edwards lo dejan muy por debajo de lo esperado por la gran figura de los 'Wolves', que lanzó para una efectividad del 39 por ciento y conectó solo cinco de sus 13 intentos.

"Congestionaron la pintura, eso es lo que hacen", comentó Edwards sobre el esfuerzo defensivo del Thunder. "Ponen cinco hombres en la pintura y nos queda más que buscar una forma de hacer la jugada correcta", detalló.

Fuera de Randle y Edwards ningún otro jugador de Minnesota dentro de una rotación de nueve superó la marca de los diez puntos.

Minnesota apuntó a los triples para marcar la diferencia y falló en el intento, ya que apenas logró concretar 15 de sus 50 intentos.

"No tuvimos paciencia en la segunda parte", dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, para añadir que "Nuestros lanzamientos no fueron buenos y afectaron nuestra defensa, cuando tuvimos buenas oportunidades no concretamos".

"Creo que nos apuramos un poco. Cuando las cosas no están saliendo bien quieres encontrar el ritmo, queríamos jugar de la misma forma y eso no funcionó. Debemos encontrar el ritmo", aseguró Finch.

Los números en el partido fueron contundentes para el Thunder, que ganó 56-50 la batalla de los rebotes, 27-18 en asistencias y lanzó para un 50 por ciento sobre un 35 por ciento de los Timberwolves.

El segundo juego de la serie se disputará el jueves, nuevamente en el Paycom Center, en Oklahoma City, dónde el Thunder ha promediado 125,7 puntos por partido durante la temporada.