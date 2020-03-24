Propietario de los Clippers llegó a un acuerdo para comprar Forum de Los Ángeles

Será el nuevo dueño de la instalación que fue el hogar de los Lakers por muchos años

El propietario de los Clippers, Steve Ballmer, dijo este martes que llegó a un acuerdo para comprar el icónico Forum de Los Ángeles, eliminando un obstáculo en su plan para construir una nueva arena para su equipo de la NBA.

Ballmer dijo que el lugar en el suburbio de Inglewood sería comprado a Madison Square Garden Company por una compañía recién creada llamada CAPSS LLC, una empresa conjunta del vicepresidente de Ballmer y Clippers Dennis Wong.

El Forum, anteriormente el hogar de Los Ángeles Lakers, ha sido renovado desde su traslado al Staples Center para ser utilizado en gran medida como un lugar de conciertos y seguirá siéndolo, dijo Ballmer.

El acuerdo de 400 millones de dólares, que debería cerrarse a finales de este año, también resolverá los desafíos legales montados por MSG contra el plan de Ballmer para su nueva arena Clippers.

MSG había argumentado que la arena sería un lugar de competencia para el Forum y violaría sus acuerdos operativos con la ciudad de Inglewood.

El plan para las nuevas instalaciones requiere una arena de la NBA, sede del equipo y centro comunitario financiados de forma privada y con 18.000 asientos. Todavía debe ser aprobado por las autoridades locales.

Los Clippers actualmente juegan en el Staples Center, en el centro de Los Ángeles, junto con los Lakers y Los Ángeles Kings de la NHL (hockey sobre hielo).

Según el anuncio de CAPSS, a todos los empleados actuales del Forum se les ofrecerá empleo bajo el nuevo propietario.