Pandeportes respalda debate del patronato del Estadio Roberto Mariano Bula

El proyecto del patronato avanza en medio de un debate activo, con respaldo ciudadano, pero también con llamados claros a garantizar transparencia, fiscalización y una administración eficiente del principal coliseo deportivo de Colón.

Panamá/El director de Pandeportes, Miguel Ángel Ordóñez, participó en el segundo debate del proyecto de ley que propone la creación de un patronato para administrar el estadio Estadio Roberto Mariano Bula, una iniciativa impulsada por el diputado Nelson Jackson.

Durante su intervención en la Asamblea Nacional de Panamá, Ordóñez calificó el proceso como “un ejercicio democrático muy robusto”, destacando la participación de diversas corrientes políticas. “Estoy aquí para aportar desde la experiencia y dar luces a los diputados para que tomen la mejor decisión en nombre de la comunidad”, señaló.

Un patronato con respaldo, pero con advertencias

El director explicó que la propuesta surge desde las Fuerzas Vivas de Colón, tras años de espera por la rehabilitación del estadio.

“Hay una frustración y una falta de confianza en la capacidad del Estado para administrar el estadio, y por eso buscan ser parte de su gestión”, indicó.

Sin embargo, también advirtió sobre riesgos:

“Hemos visto patronatos que han fracasado porque se convierten en gestores de fondos públicos”, afirmó, subrayando la necesidad de evitar la politización y garantizar una correcta representación ciudadana.

Otro punto clave fue la fiscalización:

“Debe existir supervisión de la Contraloría, especialmente en los ingresos por autogestión como alquileres, boletería y concesiones”, puntualizó, haciendo referencia a ajustes necesarios en el proyecto.

Infraestructura deportiva: avances y retos

Sobre el estado de los estadios en el país, Ordóñez aseguró que el balance de su gestión es positivo desde su llegada en 2024.

“Hemos incorporado tres infraestructuras modernas como el Mariano Rivera, el Justino Salinas y el Roberto Mariano Bula”, destacó.

No obstante, reconoció que aún existen desafíos:

“Nuestra infraestructura deportiva ha sufrido deterioro durante décadas y requiere mantenimiento constante”, admitió.

Además, mencionó trabajos en recintos como el Estadio Omar Torrijos, el Estadio Kenny Serracín y el Estadio Calvin Byron.

Con información de Yami Rivas.