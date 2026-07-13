Jordan Walker hace historia: primer Cardenal en ganar el Home Run Derby de las Grandes Ligas

Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis, se coronó campeón del Home Run Derby 2026 al vencer a Kyle Schwarber, de los Phillies, en la final disputada en Citizens Bank Park de Filadelfia.

Panamá/Jordan Walker, jardinero de los Cardenales de San Luis, se proclamó campeón del Home Run Derby 2026 de las Grandes Ligas tras vencer a Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, en la gran final disputada este lunes en el Citizens Bank Park. Con el título, Walker se convirtió en el primer pelotero en la historia de los Cardenales en levantar el trofeo del certamen de jonrones desde su creación.

El jardinero de 24 años, oriundo de Georgia, llegó a la final tras remontar un déficit clave: con ocho cuadrangulares acumulados y a punto de agotar sus swings reglamentarios, conectó cuatro jonrones consecutivos gracias a la llamada "cláusula de continuidad" del nuevo formato del Derby, que permite a un bateador seguir conectando de forma ininterrumpida si batea de jonrón en su último swing. Esa racha le permitió superar los 11 cuadrangulares que había fijado previamente Schwarber en su ronda final, dejando estupefacta a la afición local de los Filis.

Un camino sólido hasta la corona

Walker llegó a la definición tras un torneo parejo desde la primera ronda, donde empató con Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, en la cima de la tabla con 13 jonrones cada uno sobre 20 swings. En semifinales, el jardinero de los Cardenales eliminó a Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay y subcampeón de la edición anterior, con margen de siete swings de sobra. Del otro lado del cuadro, Schwarber superó a Contreras por la mínima diferencia, 9 jonrones contra 8, en una serie marcada por la ruidosa reacción del público de Filadelfia hacia el receptor bostoniano.

Un evento con condimento histórico

La edición 2026 del Derby, transmitida por primera vez a través de Netflix, tuvo un atractivo adicional: fue la primera vez que el Citizens Bank Park albergó el evento desde que Barry Bonds se coronara campeón en 1996. El estadio de los Filis recibió también a dos favoritos locales, Bryce Harper y el propio Schwarber, aunque fue Harper quien cayó eliminado en la primera ronda con solo ocho cuadrangulares.

Para Walker, el título llega en medio de una temporada de quiebre: acumulaba 22 jonrones y 74 impulsadas en 93 juegos antes del Derby, cifras que le valieron su primera selección al Juego de Estrellas. Además, se convirtió en el primer pelotero de los Cardenales en disputar el evento desde que Albert Pujols lo hiciera en 2022, y ahora queda inscrito como el único campeón del Derby en la historia de la franquicia de San Luis.