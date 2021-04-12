Mellizos cancelan juego con Medias Rojas de Grandes Ligas tras tiroteo policial

Los Mellizos de Minnesota suspendieron su juego contra los Medias Rojas de Boston este lunes luego del tiroteo policial que el domingo le costó la vida a un joven negro de 20 años en un suburbio de Minneapolis, confirmó el club de Grandes Ligas de Béisbol.

"Por respeto a los trágicos eventos que ocurrieron ayer en el Brooklyn Center, y siguiendo los detalles adicionales en esta situación en evolución, los Mellizos de Minnesota han decidido que lo mejor para nuestros fanáticos, personal, jugadores y comunidad es no jugar el partido de hoy (lunes)".

Los clubes dijeron que la decisión se tomó después de consultar con las Grandes Ligas de Béisbol y funcionarios locales y estatales.

El aplazamiento se produjo después del tiroteo en que falleció el joven afroamericano Daunte Wright en el suburbio de Minneapolis del Brooklyn Center el domingo.

El tiroteo, que llega con Minneapolis ya al límite debido al juicio por asesinato de George Floyd, provocó protestas y saqueos durante la noche.

"La organización de los Mellizos de Minnesota extiende su pésame a la familia de Daunte Wright", agregaron los Mellizos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también lamentó el lunes el fallecimiento "trágico" del joven afroestadounidense Daunte Wright, quien recibió un disparo la víspera por la policía durante un control de tráfico.