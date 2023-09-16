MLB: ¡Que lástima! Ohtani le dice adiós a la temporada de manera abrupta

El japonés Shohei Ohtani, una de las superestrellas de las Grandes Ligas de béisbol, será baja para el resto de temporada debido a una lesión muscular, confirmó este sábado su equipo, los Angelinos de Los Ángeles.

En un comunicado, los Angelinos reportaron que Ohtani fue incluido en la lista de jugadores lesionados por 10 días a causa de una lesión en el oblicuo derecho.

Ohtani, de 29 años, podría no vestir de nuevo el uniforme de los Angelinos ya que este equipo está fuera de la lucha por los playoffs y el japonés se convertirá a final de campaña en el agente libre más cotizado de las Grandes Ligas.

El prodigio japonés, que combina unas capacidades únicas para batear y lanzar, no compite desde el pasado 3 de septiembre debido a esta lesión muscular.

Anteriormente también sufrió una lesión de ligamento del codo que le impidió lanzar desde el 23 de agosto.

Ohtani será el gran protagonista del próximo periodo de fichajes de las Grandes Ligas, donde se perfila para obtener el mayor contrato de la historia de la competición.

El japonés, comparado con el mítico Babe Ruth por su capacidad para dominar las distintas facetas del juego, estaba firmando un curso estelar con 44 jonrones y una efectividad de 3.14 desde el montículo, acumulando 167 ponches en 132 entradas.