EN VIVO MLB Serie Mundial 2025| Azulejos vs Dodgers: Juego 4 del 'Clásico de Otoño'

Estados Unidos/La Serie Mundial 2025 continúa en el Dodger Stadium con el cuarto partido del duelo que protagonizan los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles.

Se juega la parte alta del séptimo episodio y el marcador favorece a los Azulejos 4-1.

Momentos clave

Baja 2da

2-2 (1 Out)

Enrique Hernández out con elevado de sacrificio a jardinero derecho Addison Barger. Max Muncy anota. 2 Outs

TOR 0,LAD 1

Alta 3ra

2-1 (1 Out)

Vladimir Guerrero Jr. batea jonrón (7) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Nathan Lukes anota .

TOR 2,LAD 1

Baja 6ta

0-0 (1 Out)

Teoscar Hernández pega sencillo con línea a jardinero central Daulton Varsho. Freddie Freeman a 2da.

TOR 2,LAD 1

Alta 7ma

1-0 (0 Outs)

Ernie Clement pega doble (4) con línea fuerte a jardinero central Andy Pages. Daulton Varsho a 3ra.

TOR 2,LAD 1

3-2 (0 Outs)

Andrés Giménez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Enrique Hernández. Daulton Varsho anota Ernie Clement a tercera

TOR 3,LAD 1

Previa

Los Dodgers llegan a este partido con la ventaja en la serie, por dos victorias y una derrota, luego de imponerse (6 carreras por 5) en un tercer partido que se extendió a 18 episodios. Ahora buscará un triunfo más para acercarse a la conquista de su anhelado bicampeonato.

Por su parte, los Azulejos intentarán vencer al equipo de Los Ángeles para empatar la serie y asegurar que la contienda regrese a Toronto para, al menos, un sexto partido.

Abridores

Shane Bieber es el lanzador abridor designado por los Azulejos para este encuentro.

Bieber (4-2, 3.57 de efectividad) cumplirá su tercera presentación en la postemporada. Sus salidas anteriores fueron cortas ya que trabajó dos episodios y dos tercios en la Serie Divisional ante los Yankees de Nueva York y tres entradas y dos tercios ante los Marineros de Seattle en la pugna por el banderín de la Liga Americana. En cada uno de esos juegos tuvo dos carreras limpias.

En cuanto a los Dodgers, su superestrella Shohei Ohtani toma la pelota y sube al montículo para su segunda apertura de la postemporada.

Ohtani (1-1, 2.87 de efectividad) trabajó anteriormente en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee donde dio 10 ponches y no toleró carreras en seis episodios. Por si fuera poco contribuyó a su causa con tres cuadrangulares como bateador designado. La interrogante está en si se presentará con la energía necesaria para enfrentar a la ofensiva de Toronto después de jugar los 18 episodios del partido anterior.

Alineaciones

La lesión del bateador designado George Springer, durante el tercer partido, obliga al cuerpo técnico de los Azulejos a modificar su alineación. Bo Bichette asume el rol de designado y el jardinero izquierdo Nathan Lukes pasa a ocupar el primer puesto de la formación ofensiva.

Los Dodgers mantienen en esencia su alineación la que es encabezada por Ohtani quien desempeñará dos funciones en este cotejo, la de lanzador y bateador designado.

Azulejos

Nathan Lukes, LF Vladimir Guerrero Jr., 1B Bo Bichette, BD Addison Barger, RF Alejandro Kirk, C Daulton Varsho, CF Ernie Clement, 3B Andrés Giménez, SS Isiah Kiner-Falefa, 2B

Lanzador abridor: Shane Bieber

Dodgers

Shohei Ohtani, BD Mookie Betts, SS Freddie Freeman, 1B Will Smith, C Teoscar Hernández, RF Max Muncy, 3B Tommy Edman, 2B Enrique "Kiké" Hernández, LF Andy Pagés, CF

Lanzador abridor: Shohei Ohtani