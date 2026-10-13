Guardianes 0-0 Rays (2⬇️) MLB Playoffs 2026| Juego 2 de la Serie de Campeonato Liga Americana

Panamá/Tras dar el primer golpe en St. Petersburg con un triunfo 7-3, los Guardians de Cleveland buscan tomar ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato antes de trasladar la acción a Progressive Field. Por su parte, los Rays de Tampa Bay intentarán defender Tropicana Field para igualar el cruce y evitar viajar en desventaja a territorio rival.

En la parte baja del segundo episodio, el marcador está 0-0.

Alineaciones

Guardianes

Rays

Lanzadores abridores

Parker Messick

El zurdo novato de Cleveland tomará la responsabilidad de abrir el segundo juego. Messick viene de un año regular destacado (12-9, 2.56 EFE) sustentado principalmente en el uso constante de su recta de cuatro costuras y un arsenal engañoso. Aunque tuvo algunas salidas inconsistentes en la Serie Divisional, cuenta a su favor con un gran antecedente en este mismo escenario: durante la temporada regular lanzó 7.2 entradas de solo una carrera en Tropicana Field. Además, al ser originario de las cercanías (Plant City, Florida), jugar ante su gente le brinda un plus emocional.

Freddy Peralta

El diestro dominicano saldrá a la lomita por los Rays con la misión de contener el bateo oportuno de Cleveland. Peralta destaca por combinar una bola rápida de alto caballaje con un sweeper y un cambio de velocidad impredecible para generar abanicos defensivos. En la postemporada acumula una sólida apertura de 4.2 episodios de una sola carrera permitida. Para que Tampa Bay responda, será clave que Peralta domine temprano con su recta y establezca sus pitcheos secundarios para mantener fuera de balance a la parte alta de la alineación rival.

Claves del Partido