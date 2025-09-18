MLB noticias| Clayton Kershaw: Lanzador histórico de los Dodgers anuncia el final de su carrera

Panamá/El emblemático lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, de 37 años, anunció este jueves que se retirará al término de la actual temporada de las Grandes Ligas.

Los Dodgers publicaron un comunicado en redes sociales anunciando la decisión de Kershaw, quien ayudó al equipo a conseguir dos títulos de la Serie Mundial (2020 y 2024) y es tres veces ganador del Premio Cy Young, entregado por las Mayores al mejor lanzador del año.

El pitcher, nacido en Dallas, Texas, tiene previsto subir a la lomita del Dodger Stadium el viernes para su última apertura de la temporada regular.

Mark Walter, dueño del equipo angelino, felicitó al lanzador "por una carrera fabulosa" y le agradeció por "tantos momentos de alegría" brindados a la franquicia, en la que se convirtió en una de las figuras más representativas en la última época.

Futuro miembro del Salón de la Fama, Kershaw se retirará tras completar 18 temporadas con al menos 222 victorias y más de 3.000 ponches.

"Estoy agradecido de haber podido estar aquí por tanto tiempo", dijo Kershaw en entrevista con MLB Network en julio. "No importan las circunstancias, realmente estoy muy agradecido, es algo muy especial".

- Lesiones lastran su carrera -

Afectado por lesiones durante gran parte de 2024, resurgió esta campaña con un récord de 10-2 en 20 aperturas y una efectividad de 3.53, mientras los Dodgers buscan repetir el título de la Serie Mundial bajo la estela del astro japonés Shohei Ohtani.

Kershaw fue el séptimo seleccionado de los Dodgers en el draft de 2008, proveniente de la preparatoria Highland Park de Dallas, y se consolidó como una estrella en ascenso el curso siguiente.

En 2011 fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas y recibió su primer Premio Cy Young como mejor lanzador de la Liga Nacional. Volvió a embolsarse el galardón reservado a los mejores pitchers en 2013 y 2014.

Lideró las Grandes Ligas en promedio de carreras limpias desde 2011 a 2014, año en que se convirtió en el segundo lanzador en obtener el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

Sin embargo, las lesiones se atravesaron en su carrera.

Una dolencia en la espalda lo dejó fuera del diamante en 2016. Pero regresó para ayudar a los Dodgers a ganar su primer título de la Liga Nacional en 2017 y saboreó luego el éxito en la Serie Mundial en 2020.

- Momentos para olvidar -

Kershaw también dejará recuerdos dolorosos.

En el quinto juego de la Serie Mundial de 2017 cedió una ventaja de 4-0 contra los Astros de Houston y un año después cargó con la derrota contra los Medias Rojas de Boston en los juegos 1 y 5 de la Serie Mundial.

Desde la campaña de 2020, cuando los Dodgers vencieron a Tampa Bay en la Serie Mundial, las lesiones lo siguieron afectando y pasó varias veces por el quirófano para operarse el hombro izquierdo y practicarse cirugías de rodilla y pie.

Solo jugó siete partidos con su equipo el curso pasado, cuando vencieron a los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial. Retornó en mayo de este año a la rotación de lanzadores.

Los Dodgers inician este jueves una serie de cuatro juegos frente a los Gigantes de San Francisco en plena lucha por el liderato de la división Oeste en la Liga Nacional con los Padres de San Diego.

