Rays vs Guardianes (Retrasado) EN VIVO - MLB Playoffs 2026| Juego 4 de la Serie de Campeonato Liga Americana por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Rays de Tampa Bay afrontan un compromiso crucial ante los Guardianes de Cleveland en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS). Con Cleveland arriba 2-1 en la serie al mejor de siete encuentros, los locales tienen la oportunidad de colocarse a una victoria de avanzar a la Serie Mundial, mientras que Tampa Bay necesita reaccionar para evitar quedar contra las cuerdas. El encuentro se realiza en el Progressive Field y lo puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

El inicio del partido está retrasado por lluvia.

Alineaciones

Rays

Guardianes

Lanzadores abridores

Nick Martínez - Rays: El veterano será el encargado de iniciar por Tampa Bay. Llega con un antecedente favorable ante Cleveland durante la temporada regular: acumuló 13 entradas sin permitir carreras en dos aperturas frente a los Guardianes. Su misión será contener la ofensiva local y darle a los Rays la oportunidad de igualar la serie.

Shawn Armstrong - Guardianes: Cleveland recurrirá a un plan de pitcheo colectivo, con Armstrong como primer lanzador. El derecho ha permitido apenas un hit y ninguna carrera en cinco entradas y un tercio durante cuatro apariciones de esta postemporada. Detrás de él, Joey Cantillo, Tanner Bibee y Slade Cecconi figuran entre las opciones para cubrir los innings restantes.

Claves del encuentro