Béisbol Juvenil 2025: Chiriquí y Panamá Metro inician hostilidades en semifinales

Panamá/Dos archirrivales cruzan sus caminos en una instancia importante. Chiriquí llega este sábado al estadio Rod Carew para enfrentar a Panamá Metro en el primer partido de su serie semifinal en el 56 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, dedicado a Martín Crespo Bernal.

Ambos equipos han tenido una larga rivalidad en diferentes categorías, pero en la juvenil esta confrontación tiene un ingrediente especial. Se trata de que chiricanos y 'Metrillos' son los máximos ganadores de campeonatos en esa división. Panamá Metro tiene 21 títulos nacionales juveniles en sus vitrinas, lo que le convierte en el máximo ganador de la categoría. Le sigue Chiriquí con nueve coronas.

Aunque estos equipos saben lo que es estar en la cima, hace tiempo que no disfrutan de ese honor. La tropa chiricana no ganan un campeonato juvenil desde el año 2011, mientras que la uniformada metropolitana no se corona desde el 2016.

Duelos de este año

Chiriquí y Panamá Metro se enfrentaron dos veces en la etapa regular del presente certamen. El 20 de enero se vieron por primera vez en el Rod Carew y la representación de la capital se llevó la victoria por 8 a 5.

Pasaron cuatro días de ese primer enfrentamiento, llegó el 24 de enero y los dos elencos volvieron a cruzar sus caminos en el estadio Kenny Serracín de David. Esa vez el 'Gana'o Bravo' chiricano mandó en su patio y se impuso por abultamiento de carreras, 12 por 2.

El balance es de una victoria por bando en sus respectivos feudos.

¿Cómo clasificaron?

Chiriquí y Panamá Metro clasificaron a las semifinales tras imponerse a Los Santos y Bocas del Toro, respectivamente, en sus series de la Ronda de Ocho.

Tanto los chiricanos como los 'Metrillos' derrotaron a sus rivales en cinco juegos que se disputaron entre el 7 y 12 de febrero.

Jueves 7 de febrero de 2025

Bocas del Toro 0-6 Panamá Metro

Los 'Metrillos' superaron los bocatoreños al propinarles una blanqueada en el primer encuentro de su serie disputado en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Benjamín González se apuntó la victoria en una apertura de seis episodios y dos tercios en los que toleró tres imparables, dio nueve ponches y cuatro bases por bolas.

Roberto Núñez cargó con el descalabro al permitir cuatro inatrapables y cuatro anotaciones, con ocho ponches propinados en cuatro entradas.

Alan McLean bateó de 4-2 con una carrera anotada y una empujada por Metro. Caleb Rivera de 4-1 con una anotada y dos remolcadas, Luis Rivera de 4-1 con dos anotadas y Adrián del Cid de 4-1 con dos anotadas.

Por Bocas del Toro, Adrián Fuentes de 4-2. Héctor Rayo y Eliasib Fernández de 4-1 cada uno.

Chiriquí 10-5 Los Santos

Los chiricanos invadieron el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas y vencieron a los santeños en el primer juego de su serie.

Anthony Ortega se acreditó el triunfo tras recibir seis hits y tres carreras con seis ponches y tres bases por bolas en seis episodios.

José Serva se quedó con la derrota en una faena de cuatro entradas y un tercio en las que permitió seis hits y cinco carreras.

Por Chiriquí, José Guerra pegó de 6-4, un cuadrangular, con dos carreras anotadas y tres remolcadas. Amador Rojas de 6-5 con una anotada y cuatro remolcadas y Abdiel Hernández de 4-2, un jonrón, con tres anotadas y una impulsada.

Por Los Santos, Darián García de 4-2 y una carrera anotada. Juan Pérez de 4-2 y José Delgado de 5-2 con una anotada y una impulsada.

Sábado 8 de febrero de 2025

Chiriquí 4-1 Los Santos

La novena chiricana tomó la ventaja de 2-0 en la serie. El lanzador ganador fue Joel González, quien trabajó cinco episodios completos, permitiendo 4 hits, 1 carrera limpia y ponchando a siete bateadores. La derrota fue para Brandy Mendoza.

A la ofensiva, los más destacados por Chiriquí fueron José Guerra (de 4-2 con 2 carreras empujadas), Abdiel Hernández (de 3-2 con 2 anotadas y 1 empujada) y Víctor Jiménez (de 4-2 con 1 anotada). Por Los Santos, sobresalió Darián García (de 3-2 con 1 anotada y 2 bases por bolas).

Bocas del Toro 4-2 Panamá Metro

Los 'Tortugueros' igualaron la serie 1-1. El triunfo fue para Luis Córdoba, quien lanzó 5.1 episodios, permitiendo 3 hits y 1 carrera limpia. Ricardo Montilla cargó con la derrota.

El poder ofensivo de Bocas del Toro fue encabezado por Héctor Rayo (de 4-1 con 1 empujada y 1 anotada) y José Valdés (de 3-1 con 2 carreras anotadas). Por Panamá Metro, el mejor bateador fue Caleb Rivera, quien terminó de 4-2 con 1 carrera empujada.

Lunes 10 de febrero de 2025

Panamá Metro 3-1 Bocas del Toro

Los 'Metrillos' tomaron la ventaja en su serie ante los bocatoreños al superarlos en el tercer juego que se disputó en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Fabián Carrera fue el lanzador ganador al permitir dos imparables y una carrera, con nueve ponches y cinco bases por bolas en siete episodios y un tercio.

Brayan Miranda cargó con el descalabro en los que toleró cinco inatrapables y dos anotaciones en cinco entradas y dos tercios.

Caleb Rivera bateó de 4-2 para destacar a la ofensiva por Metro. Ángel Nieto conectó de 2-1 con una carrera empujada y Alan McLean de 5-2 con una carrera impulsada.

Emanuel Davis y Ariel Serrano pegaron los dos hits de Bocas del Toro en ese cotejo.

Los Santos 6-7 Chiriquí

Los chiricanos resistieron una acometida de los santeños, en la parte alta del noveno episodio, para llevarse un triunfo en el estadio Kenny Serracín de David. Un resultado que les acerca a la clasificación a las semifinales.

Jonathan Guerra se alzó victorioso sobre el montículo en una faena de siete entradas en la que concedió dos incogibles y una carrera con 10 ponches propinados y cuatro bases por bolas otorgadas.

David Rodríguez cargó con la derrota tras una labor de tres episodios y un tercio en los que toleró tres incogibles y tres anotaciones.

Abdiel Hernández conectó de 4-2 con dos carreras anotadas y una impulsada por Chiriquí. Dafhir Núñez de 4-2 con una anotada, Amador Rojas de 2-1 con dos anotadas y José Ríos de 2-1 con dos remolcadas.

Por Los Santos, Diego Pinilla de 3-1 con una carrera anotada. José Córdoba de 4-1 con una anotada y José Jiménez de 3-1 con una anotada.

En ese partido se dio la expulsión del manager del equipo santeño, Concepción Rodríguez, tras discutir con el árbitro de 'home plate' Elio Saldaña.

Martes 11 de febrero de 2025

Panamá Metro 4-0 Bocas del Toro

Los 'Metrillos' se colocaron a un triunfo de pasar a las semifinales con un triunfo por blanqueada ante los bocatoreños en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Dos carreras, en la parte alta del tercer episodio, y dos más en el noveno capítulo fueron suficientes para que Metro se apuntara su tercera victoria de la serie.

Ariel Cárdenas trabajó cinco episodios como relevo, permitió un imparable y no recibió carreras, dio tres ponches y una base por bola para ser el lanzador ganador.

La derrota la cargó el serpentinero abridor Roberto Núñez quien toleró cinco inatrapables y dos anotaciones en seis entradas y un tercio.

Alan McLean destacó a la ofensiva por Panamá Metro con dos hits en cinco turnos con una carrera anotada. Marco Villamonte de 4-1 con una impulsada y Luis Rivera de 3-1 con dos anotadas.

Por Bocas del Toro, Adrián Fuentes y Emanuel Davis batearon de 3-1 cada uno. Héctor Rayo y Edwin Walden de 4-1 cada uno.

Los Santos 8-1 Chiriquí

Los santeños lograron su primera victoria de la serie al imponerse con autoridad a los chiricanos en el estadio Kenny Serracín de David.

Carlos Guerrero fue el vencedor sobre el montículo luego de lanzar siete entradas y un tercio en los que recibió seis inatrapables y una anotación con nueve ponches propinados y una base por bola otorgada.

Carlos González se llevó la derrota al recibir cinco incogibles y dos carreras en cuatro episodios y dos tercios.

Juan Pérez conectó de 4-2 con una carrera anotada y tres empujadas por Los Santos. Roderick Gutiérrez de 5-2 con una anotada y Jhostin Vásquez de 5-2 con una anotada.

Por Chiriquí, José Guerra de 4-2 con una carrera anotada. Víctor Jiménez de 4-2 y Dafhir Núñez de 4-1.

Miércoles 12 de febrero de 2025

Panamá Metro 9-3 Bocas del Toro

Metro obtuvo su clasificación con una victoria sobre Bocas del Toro en el quinto partido de su serie de Ronda de Ocho que se disputó en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Roberto Domínguez no permitió carreras ni imparables, dio cuatro ponches y una base por bola en tres episodios para ser el lanzador ganador. Él relevó al abridor Benjamín González quien propinó 11 ponches y toleró tres anotaciones en seis entradas.

La derrota fue para el refuerzo Eliasib Fernández quien recibió seis inatrapables y seis 'rayitas' en cinco episodios de trabajo.

Renso Tenas destacó a la ofensiva por Panamá Metro con cuatro hits en cuatro turnos, una carrera anotada y una empujada. Adrián Del Cid de 4-3 con tres impulsadas y Alan McLean de 5-2 con una anotada y dos remolcadas.

Por Bocas del Toro, Héctor Rayo de 4-3 con dos carreras anotadas. Edwin Walden de 4-2 con dos impulsadas, David Aparicio de 3-1 y Emanuel Davis de 4-1.

Los Santos 1-3 Chiriquí

Chiriquí se mete en las semifinales del certamen juvenil con un triunfo, de 3 carreras por 1, sobre Los Santos en el quinto juego de su duelo particular de Ronda de Ocho que se disputó en el estadio Kenny Serracín de David.

Anthony Ortega concretó una apertura de seis entradas y un tercio en las que permitió tres incogibles y una carrera con cuatro ponches y cinco bases por bolas para ser el lanzador ganador. Joans Montenegro se apuntó el salvamento tras dos entradas y dos tercios de labor.

La derrota fue para José Serva quien toleró dos inatrapables y tres anotaciones en seis episodios. Además dio nueve ponches y siete bases por bolas.

José Guerra bateó de 3-1 con dos carreras impulsadas por Chiriquí. Víctor Jiménez de 4-1 con una anotada.

Por Los Santos, Juan Pérez de 3-1 con una carrera anotada. Roderick Gutiérrez de 4-1 y Diego Pinilla de 2-1.

Juegos de la serie

Sábado 15 de febrero de 2025

Chiriquí vs Panamá Metro (Juego 1/ Estadio Rod Carew/ Transmite TVMAX)

Domingo 16 de febrero de 2025

Chiriquí vs Panamá Metro (Juego 2/ Estadio Rod Carew)

Martes 18 de febrero de 2025

Panamá Metro vs Chiriquí (Juego 3/ Estadio Kenny Serracín)

Miércoles 19 de febrero de 2025

Panamá Metro vs Chiriquí (Juego 4/ Estadio Kenny Serracín/ Transmite TVMAX)

Jueves 20 de febrero de 2025

Panamá Metro vs Chiriquí (Juego 5/ Estadio Kenny Serracín)*

Sábado 22 de febrero de 2025

Chiriquí vs Panamá Metro (Juego 6/ Estadio Rod Carew)*

Domingo 23 de febrero de 2025

Chiriquí vs Panamá Metro (Juego 7/ Estadio Rod Carew)*