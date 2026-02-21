Béisbol Juvenil 2026 | Esto fue lo más destacado de la jornada en las semifinales

Hoy sábado desde las 7:00 pm el juego 6 de la semifinal entre Chiriquí y Coclé EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Las semifinales del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros retomaron su intensidad tras la pausa por los carnavales, y la quinta jornada dejó actuaciones memorables que comienzan a definir el camino hacia la Serie Final.

JUGADOR DEL DÍA: Dereck Gómez, una joya monticular

El derecho internacional Dereck Gómez firmó una de las mejores salidas del torneo al trabajar la ruta completa (9.0 entradas) en la victoria de Coclé 8-1 sobre Chiriquí, en el estadio Estadio Kenny Serracín.

Gómez permitió apenas dos imparables aislados, una carrera limpia, concedió un boleto y recetó nueve ponches, todo bajo control absoluto con 98 lanzamientos, de los cuales 73 fueron strikes. Su dominio fue clave para que la ‘Leña Roja’ forzara un sexto partido en la serie semifinal.

La derrota fue para Jonathan Guerra, mientras que el respaldo ofensivo no se hizo esperar: Ricardo Acosta bateó de 5-4 con tres anotadas; Omar Ramos de 4-2 y Johanel Roa de 3-2. Por Chiriquí, Hilder Miranda y Eladio Adames conectaron los únicos imparables del conjunto.

EQUIPO DEL DÍA: Coclé sacó garras

No hay discusión: Coclé fue el Equipo del Día. Con un ataque de 13 imparables, incluyendo un decisivo racimo de cinco carreras en el octavo episodio, los coclesanos silenciaron momentáneamente el fortín chiricano y mantuvieron viva la serie.

Ahora, aunque Chiriquí lidera 3-2, la presión cambia de escenario y se traslada al estadio Estadio José Antonio Remón Cantera, donde el sábado 21 de febrero se disputará el sexto juego desde las 7:00 p.m.

Estado de la Serie 1:

Juego 1: Chiriquí 6-4 Coclé

Juego 2: Chiriquí 4-2 Coclé

Juego 3: Coclé 4-3 Chiriquí

Juego 4: Coclé 1-4 Chiriquí

Juego 5: Coclé 8-1 Chiriquí

FANATICADA DEL DÍA: El respaldo chiricano

A pesar de la derrota, la afición de Chiriquí volvió a demostrar por qué es considerada una de las más apasionadas del béisbol juvenil panameño. El Kenny Serracín lució teñido de verde y rojo, alentando al ‘Ganao Bravo’ de principio a fin. La energía en las gradas fue protagonista, aunque el resultado final favoreció a la visita.

Panamá Oeste, primer finalista

En la otra llave, Panamá Oeste aseguró su boleto a la Serie Final tras vencer 3-0 a Panamá Metro en el estadio Estadio Rod Carew.

El héroe fue Joshua Martínez, quien también lanzó juego completo, tolerando cuatro imparables y ponchando a ocho. Edward Delgado destacó con el madero (4-2), mientras que por Metro, Anderson Cousins bateó de 3-2.

Estado de la Serie 2:

Panamá Oeste gana la serie 4-1.

Las semifinales del Béisbol Juvenil 2026 entran en su etapa más decisiva. Coclé buscará igualar la serie en casa, mientras Chiriquí intentará sellar su pase. La mesa está servida rumbo a la gran final de la Copa Caja de Ahorros 2026.

