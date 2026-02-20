EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del viernes 20 de febrero en las semifinales del campeonato nacional

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Luego de una pausa ocho días, por motivo del carnaval, se reanudan las semifinales del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Los estadios Kenny Serracín de David y Rod Carew de la ciudad de Panamá son los escenarios de los quintos partidos de las series Coclé ante Chiriquí y Panamá Oeste contra Panamá Metro, respectivamente.

Coclé vs Chiriquí

Coclesanos y chiricanos han protagonizado una serie semifinal cargada de emociones. Después de que el conjunto del 'Valle de la Luna' ganara los dos primeros juegos, en su visita al estadio José Antonio Remón Cantera, la 'Leña Roja' coclesana sacó su chispa y triunfó en el tercer partido disputado en la ciudad de David.

Chiriquí ganó el cuarto juego. Esto le deja en una buena posición para acceder a su segunda final consecutiva y bajar del trono al campeón defensor.

Una fuerte ofensiva colectiva y un pitcheo efectivo han mantenido a los chiricanos a flote. Sin embargo aún tienen al frente a unos coclesanos con jugadores que tienen la experiencia necesaria para afrontar instancias de este tipo.

El estadio Kenny Serracín vuelve abrir sus puertas para este quinto encuentro donde la victoria le representará a Chiriquí su clasificación a la final. Mientras que el triunfo le equivale a Coclé el retorno a su casa para continuar la contienda.

Panamá Oeste vs Panamá Metro

El duelo entre dos provincias vecinas, divididas por el Canal de Panamá, continúa con un saldo favorable para los 'Vaqueros' de Oeste por tres triunfos y una derrota.

En los cuatro juegos anteriores, los del 'West' han mostrado la consistencia que les ha llevado a ser uno de los animadores principales del torneo. No obstante los 'Metrillos' han luchado con todo lo que tienen para evitar una eliminación rápida y buscar la anhelada remontada.

El regreso del receptor Luis Aranda, tras una ausencia de dos partidos debido a que cumplía con una prueba hecha por la organización grandes ligas de los Azulejos de Toronto, podría ser un ingrediente adicional para que Panamá Oeste logre la clasificación a su segunda final en cuatro años.

Por el lado de Panamá Metro, la apuesta está en reagrupar a sus peloteros y mejorar la imagen mostrada hasta ahora. Lo realizado en el cuarto juego, el que ganaron el pasado 12 de febrero, podría ser un indicio de lo que un colectivo capitalino determinado es capaz de hacer.

El estadio Rod Carew vuelve a ser el punto de encuentro para estos dos colectivos que disputarán un quinto juego donde ambos colectivos darán el todo por el todo para quedarse con la victoria.

Así van las series

Serie 1: (2) Coclé vs (3) Chiriquí

Estado de la serie: Chiriquí lidera 3-1

Resultados:

Juego 1: Chiriquí 6-4 Coclé

Chiriquí 6-4 Coclé Juego 2: Chiriquí 4-2 Coclé

Chiriquí 4-2 Coclé Juego 3: Coclé 4-3 Chiriquí

Coclé 4-3 Chiriquí Juego 4: Coclé 1-4 Chiriquí

Serie 2: (1) Panamá Oeste vs (4) Panamá Metro

Estado de la serie: Panamá Oeste lidera 3-1

Resultados: