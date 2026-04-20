Béisbol Mayor 2026 | Conoce los líderes individuales del campeonato nacional

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Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) oficializó a los peloteros más destacados del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, en la Copa Cerveza Atlas, una temporada marcada por el alto nivel competitivo y actuaciones que quedarán en la historia del deporte nacional.

Jonathan Polo lidera la ofensiva

El premio al Campeón Bate fue para Jonathan Polo, de Darién, quien firmó una campaña espectacular con promedio de .427, gracias a 25 imparables en 45 turnos. Su consistencia lo convirtió en el referente ofensivo del torneo.

En otros departamentos clave, Arod McKenzie (Panamá Oeste) dominó como líder en carreras empujadas con 17, mientras que Juan Diego Alonso (Herrera) brilló con poder y velocidad, encabezando los cuadrangulares (5) y las bases robadas (15).

Dominio total desde el montículo

El pitcheo también tuvo actuaciones sobresalientes. El experimentado Davis Romero (Coclé) dejó una marca histórica con efectividad de 0.00 en 23.2 episodios, consolidándose como uno de los mejores lanzadores del torneo.

Por su parte, el dominicano Jorge Bautista lideró en juegos ganados (4-0) y ponches (38), siendo pieza clave en el dominio desde la lomita.

Defensa de élite: los “impecables”

La defensa fue otro de los grandes atractivos del campeonato, con varios peloteros alcanzando el promedio perfecto de 1.000 en fildeo. Entre ellos destacan:

Erasmo Caballero (C)

Isaías Velásquez (1B)

Luis Jordán (2B)

Álvaro Guevara (3B)

Jhony Santos (LF)

James Salcedo (CF)

Iraj Serrano (RF)

Mientras tanto, el campocorto Carlos Bethancouth (Panamá Oeste) también sobresalió con un sólido .987.

La temporada 2026 del Béisbol Mayor reafirma el crecimiento del talento nacional, con figuras que combinan ofensiva, pitcheo y defensa al más alto nivel, consolidando el presente y futuro del béisbol panameño.

Con información de Fedebeis.