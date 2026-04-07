Béisbol Mayor 2026 resultado| Herrera vs Colón: 'Correcaminos' sellan remontada in extremis para empatar la serie

Sintoniza el juego 4 de la Ronda de Ocho entre Bocas del Toro y Coclé, el miércoles 8 de abril a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Jhadiel Santamaría pegó un imparable que remolcó las dos carreras que le dieron la victoria a Colón sobre Herrera, por 7 carreras a 6, en el segundo partido de su serie de la Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor que se disputó en el estadio Roberto Mariano Bula.

El incogible de Santamaría completó un racimo de cuatro anotaciones, en la parte baja del noveno episodio, que fueron determinantes en el resultado. Los 'Correcaminos' colonenses perdían por pizarra de 6 por 3 al inicio de esa entrada. José González encontró dos corredores en base y pegó un triple que limpió las almohadillas y acercó a los locales a diferencia de una carrera.

El conjunto herrerano hizo un cambio de lanzador al poner a Rafael De León en el montículo, en sustitución de José Ojo. Tras esa modificación, Kevin Velásquez alcanza la primera almohadilla, tras recibir una base por bola, y Omar Ortega conecta un imparable. Más adelante, con las bases llenas y un out en la cuenta, llegó el turno de Santamaría quien conectó el hit decisivo.

Aris Hernández se acreditó el triunfo al tolerar un inatrapable y un anotación, con un ponche y una base por bola en dos entradas.

José Ojo cargó con la derrota al permitir un incogible y una carrera sin sacar outs.

Edgard Muñoz conectó dos hits en tres turnos y empujó dos carreras por Colón. Jesús López bateó de 4-2 con dos anotadas y Jhadiel Santamaría de 4-2 con una anotada y dos impulsadas.

Por Herrera, Javier González de 4-3 con una anotada y dos impulsadas. Orlando González de 3-2 con dos anotadas y Jorge Pinilla de 5-2 con una anotada.

Resultados de la serie

(4) Colón vs (5) Herrera

Domingo 5 de abril de 2026: Herrera 3-2 Colón (Finalizado en 10 episodios) Lunes 6 de abril de 2026: Herrera 6-7 Colón Miércoles 8 de abril de 2026: Colón vs Herrera (Estadio Claudio Nieto/ 7:00 p.m.) Jueves 9 de abril de 2026: Colón vs Herrera (Estadio Claudio Nieto/ 7:00 p.m.) Sábado 11 de abril de 2026: Herrera vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula/ 7:00 p.m.)*

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