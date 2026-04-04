Béisbol Mayor 2026 | Juegos programados para hoy domingo 5 de abril en el campeonato nacional

El Béisbol Mayor 2026 lo puedes disfrutar EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ. El domingo 5 de abril desde las 7pm Coclé vs Bocas del Toro.

Panamá/La emoción del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este domingo 5 de abril con una jornada clave en la Serie de Ocho, donde todas las miradas estarán puestas en cuatro compromisos que arrancan desde las 7:00 p.m. en distintos escenarios del país.

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En el estadio Kenny Serracín, se disputará el Juego 2 entre Chiriquí y Veraguas, una serie que ya tiene ventaja para los Indios de Veraguas, quienes se impusieron en el primer duelo 8 carreras por 3 y llegan con la intención de ampliar su dominio a 2-0. Por su parte, los chiricanos buscarán reaccionar en casa para igualar la serie y no ceder terreno en una llave que promete ser muy disputada.

Mientras tanto, en el estadio Mariano Rivera, se jugará también el Juego 2 entre Panamá Oeste y Darién, con los Vaqueros al frente de la serie 1-0. El conjunto del Oeste intentará aprovechar su localía para colocarse a una victoria de avanzar, mientras que Darién está obligado a responder para mantener vivas sus aspiraciones.

La jornada dominical también marcará el inicio de otras dos series. En el estadio Roberto Mariano Bula, Herrera recibirá a Colón en el Juego 1, en un enfrentamiento que se perfila parejo desde el arranque, con dos equipos que mostraron solidez durante la fase regular.

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Por otro lado, en el estadio Calvin Byron, Coclé se medirá ante Bocas del Toro en el Juego 1 de su serie, un duelo que genera gran expectativa por el talento ofensivo de ambas novenas y el ambiente característico de esta plaza beisbolera.

Cabe recordar que todas las llaves de esta fase se disputan al mejor de cinco juegos, por lo que cada victoria es determinante en la lucha por avanzar a las semifinales del béisbol mayor panameño.

La jornada de este domingo promete intensidad, estrategia y mucha pasión en los diamantes del país, en una etapa donde los equipos comienzan a definir su camino rumbo al título nacional.