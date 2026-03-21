EN VIVO Béisbol Mayor 2026 Panamá Metro vs Colón

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PMÁ. METRO VS COLÓN | ⚾ BÉISBOL MAYOR 2026 | #FullBeis | EN VIVO

Panamá/¡Bienvenidos a la transmisión en vivo del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026!

Desde el renovado Estadio Roberto Mariano Bula, te llevamos toda la emoción del enfrentamiento entre Panamá Metro y Colón, en un duelo clave de la jornada que podrás disfrutar a través de TVMAX.

Panamá Metro llega a este compromiso ubicado en el tercer puesto de la tabla de posiciones con récord de 3-2, mientras que Colón se presenta en la sexta casilla con marca de 3-3, ambos equipos con la misión de sumar una victoria importante en su camino dentro del torneo.

La jornada de este sábado también se completa con otros interesantes encuentros:

Acompáñanos y disfruta de este gran partido en vivo, con toda la intensidad del mejor béisbol mayor panameño. ¡Play ball!

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