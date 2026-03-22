Panamá/¡Bienvenidos al EN VIVO de Colón vs Panamá Oeste!

Arranca la emoción desde el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, donde Colón y Panamá Oeste se enfrentan en un duelo clave del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

🔥 Choque de alto nivel: el poder ofensivo de los “Vaqueros” contra el sólido pitcheo de los "beep beep”.

📊 Dos equipos protagonistas que salen con todo por una victoria importante en la tabla.

🚨 Desde este momento, vive con nosotros cada jugada, inning a inning, en este EN VIVO. ¡Play ball!