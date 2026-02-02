Serie del Caribe 2026 resultado| República Dominicana se mantiene firme ante Puerto Rico

La representación quisqueyana pudo mantener su invicto en el torneo que se realiza en Guadalajara, México.

México/Con el segundo salvamento de Jimmy Cordero, República Dominicana venció este lunes 5x3 a Puerto Rico, en la segunda jornada Serie del Caribe que se celebra en el estadio Panamericano de béisbol de Jalisco, México.

Los Leones del Escogido dominicanos, campeones defensores, llevan marca de 2-0 en este clásico caribeño y los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños van 1-1.

"Enny Romero nos dio cinco innings de calidad y el bullpen hizo tremendo trabajo manteniéndonos en juego, y además los muchachos capitalizaron temprano", resumió Ramón Santiano, mánager de República Dominicana.

El veterano lanzador Daryl Thompson abrió por Puerto Rico y tuvo un hostil recibimiento de los toleteros quisqueyanos.

En su breve labor de dos tercios, Thompson regaló un boleto y después se le vino encima una ofensiva de tres imparables liderada por Junior Lake. El saldo fue de tres carreras en la primera entrada.

Erik González produjo la cuarta carrera dominicana con un doblete en el segundo rollo.

Lake recibió pasaporte en el quinto episodio y luego pasó por la registradora remolcado por un doblete de Christian Adames.

Enny Romero fue el serpentinero inicialista del Escogido y se bajó del montículo sin rasguños al término de la quinta entrada.

Luis Frías tomó el lugar de Romero y pronto se metió en problemas: casa llena sin out. Los tres Cangrejeros pasaron por la registradora en el sexto capítulo. El mánager dominicano bajó al relevista para evitar más daño.

La pesadilla se repitió para el pitcheo del Escogido en la séptima entrada. A Jefry Yan se le llenaron los senderos con dos outs, pero salió ileso.

Los lanzadores ex ligas mayores Alex Colomé en la octava y Jimmy Cordero en la novena sofocaron la rebelión boricua. Romero fue el pitcher ganador y Thompson cargó con la derrota.