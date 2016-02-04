Venezuela derrota a Cuba y avanza a semifinales de la Serie del Caribe

Los Tigres de Aragua de Venezuela superaron este jueves a Ciego de Ávila de Cuba con marcador de 3x1, para asegurar su boleto a las semifinales de la Serie del Caribe Dominicana 2016, y dejar a la novena antillana al borde de la eliminación.

Una sólida labor del cuerpo de lanzadores venezolanos limitó a Ciego del Ávila a apenas tres hits -uno de ellos un triple de José Adolis García-, entregando cuatro pasaportes y propinando cinco ponches.

Venezuela abrió el marcador en el estadio Quisqueya Juan Marichal en el segundo inning ante el abridor Vladimir Baños, con error y sencillo tras batazos de José Martínez y Hernán Pérez, que dejaron hombres en tercera y primera.

Acto seguido el receptor Sandy Leon impulsó la primera con fly de sacrificio al centerfield.

Las otras dos anotaciones de Aragua llegaron en el tercer epiosodio con sencillo de Juniel Querecuto, y doble de Alex Romero al leftfield que impulsó a Querecuto; y sencillo de "Cafecito" Martínez que trajo a la goma a Romero.

El mánager de Ciego del Ávila, Roger Machado, resumió la situación de su equipo (tres derrotas sin victorias) en que "no hemos bateado, no hemos fildeado y tampoco hemos pitcheado. En los tres renglones del juego no hemos estado bien".

El dirigente cubano también ofreció disculpas a los periodistas por no haber comparecido en la rueda de prensa tras la dura derrota 12x1 frente a Puerto Rico este miércoles, alegando que no se encontraba en estado apropiado.

Por su parte, el estelar Yulieski Gourriel, quien está bateando para .429 en la serie, manifestó tras el encuentro que lo más difícil ha sido el bateo. "En Cuba se utilizan otros pitcheos, cuando llegamos aquí esos pitcheos no se ven", indicó, en referencia al roce que pueden tener los antillanos frente a otras ligas del Caribe.

En la ofensiva venezolana, el abridor del lineup de Aragua, Juniel Querecuto, tuvo una gran jornada al conectar tres hits en cuatro oportunidades, mientras que José "Cafecito" Martínez ligó de 4-1, con una impulsada y otra anotada.

El mánager vencedor, Eduardo Pérez, resaltó que su equipo debe mejorar la defensa, que en el lance contra Cuba cometió cuatro errores, puesto que en las instancias decisivas esos errores los aprovechan los rivales.

"Debemos jugar mejor defensa y correr mejor las bases. No fue un juego muy bonito pero mientras se gana estamos bien. Tenemos que mejorar muchas cosas", aseguró Pérez.

El ganador del encuentro fue el derecho Osmer Morales (1-0), quien lanzó dos entradas en blanco con un boleto y un ponche, en relevo del abridor Alexis Candelario. Éste cubrió dos innings, permitiendo un sencillo y dando dos boletos.

La derrota se le anotó al abridor cubano Vladimir Baños (0-1) y el salvado fue para el derecho Ronald Belisario, su primero del torneo.

Durante el encuentro se produjo el esperado reencuentro en el terreno de los hermanos cubanos Adonis y Adolis García, quienes tenían cinco años sin conversar tras la deserción de éste último para jugar en las Grandes Ligas estadounidenses.