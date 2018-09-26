El excampeón de los pesos welter Victor Ortiz es acusado de violación

El boxeador estadounidense de ascendencia mexicana Víctor Ortiz, excampeón del mundo de los pesos welter, fue detenido este martes en California y no se subirá al cuadrilátero el sábado como estaba previsto, anunció en Instagram su rival, John Molina Jr.

Ortiz, de 31 años, se entregó a la policía en la localidad de Oxnard después de que las autoridades recibieran una orden de detención por una acusación de violación sobre el boxeador.

El crimen habría tenido lugar el 19 de marzo, fecha en la cual una mujer declaró haber sido agredida sexualmente por Ortiz en el interior de un domicilio.

La fiscalía del Condado de Ventura anunció que Ortiz deberá comparecer el 1 de octubre delante de la Corte Superior de ese lugar.

Su puesta en libertad bajo fianza había sembrado la duda sobre su posible participación en la pelea del sábado en Ontario.

"Lo siento mucho por todos mis amigos, mi familia y mis aficionados. Estaba más que listo para esta pelea. Volveré muy pronto al ring y regresaré a casa el domingo", escribió en Instagram.