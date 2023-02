Tommy Fury sorprendió a Jake Paul combate realizado en Arabia Saudita

En un combate realizado en Arabia Saudita, se enfrentaron los púgiles Jake Paul y Tommy Fury.

Tommy Fury al final se alzó con la victoria al derrotar a Jake Paul por decisión dividida en una pelea pactada a ocho asaltos.

Tommy Fury gets the decision win over Jake Paul! 🥊#PaulFury — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 26 de febrero de 2023

Fury al finalizar el combate señaló:

"Es algo que busqué toda mi vida. Hoy hice mi propio legado. Tenía la visión y el sueño de una pelea como esta. Mucha gente se ha dado cuenta de mi capacidad como peleador. Esto es como ganar un título del mundo, ya que entrené para ganarla, gracias a todos, lo hicimos”.

Por su parte Jake Paul quiere la revancha:

“Voy a regresar por mi revancha, no estoy de acuerdo con la decisión de los jueces. He ganado en muchas formas, y esto es una experiencia humilde que recibo. Volveré al gimnasio y entrenaré para volver. Me enfermé dos veces durante el campamento, no fue mi mejor presentación, me sentía que no estaba en la mejor forma pero salimos a darlo todo”.

En este gran evento boxístico estuvieron presentes figuras deportivas como Cristiano Ronaldo y su hijo, así como la leyenda del boxeo Mike Tyson.

LEYENDAS 🤩



⚽️ Cristiano Ronaldo y 🥊 Mike Tyson estuvieron presentes en la victoria de Jake Paul 🇺🇸 ante Tommy Fury 🇬🇧 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 26 de febrero de 2023